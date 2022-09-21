В Сочи на дорогах пробки 10 баллов. Автомобильная шеренга в несколько километров выстроилась на границе с Абхазией

В Сочи почти целый день идёт дождь. К вечеру на курорте выстроились 10-балльные пробки на дорогах

Утром в Сочи продлили штормовое предупреждение до 24 сентября. Из-за сильного ветра и дождя на курорте закрыли пляжи для купания. Все городские службы работают в режиме повышенной готовности. В Сочинском нацпарке не работает канатная дорога парка «Дендрарий» и закрыт один из прогулочных маршрутов. На дорогах города выстроились 10-балльные пробки. Сложнее всего проехать в центр Сочи из Лазаревского района. Затор начинается практически от станции Вардане и тянется до Дагомыса.

© Скриншот https://yandex.ru/maps/

На трассе выстроилась традиционная пробка при въезде в Адлер. Также пробки 9 баллов в районе аэропорта и на прилегающих к нему улицах. После резонансного случая летом, когда из-за пробок группа туристов опоздала на рейс, в аэропорту Сочи рекомендовали закладывать больше времени на дорогу к аэровокзалу.

© Скриншот https://yandex.ru/maps/

В целом по городу днём и вечером были пробки на улице Горького, на Курортном проспекте, на Донской и на Транспортной. Очередь из автомобилей выстроилась в сторону Абхазии. На пропускном пункте в Псоу собралась пробка в 9 баллов. Автомобильная вереница в 10 баллов выстроилась в сторону Адлера.

© Скриншот https://yandex.ru/maps/