В Сочи на дорогах пробки 10 баллов. Автомобильная шеренга в несколько километров выстроилась на границе с Абхазией
В Сочи почти целый день идёт дождь. К вечеру на курорте выстроились 10-балльные пробки на дорогах
Утром в Сочи продлили штормовое предупреждение до 24 сентября. Из-за сильного ветра и дождя на курорте закрыли пляжи для купания. Все городские службы работают в режиме повышенной готовности. В Сочинском нацпарке не работает канатная дорога парка «Дендрарий» и закрыт один из прогулочных маршрутов.
На дорогах города выстроились 10-балльные пробки. Сложнее всего проехать в центр Сочи из Лазаревского района. Затор начинается практически от станции Вардане и тянется до Дагомыса.
На трассе выстроилась традиционная пробка при въезде в Адлер. Также пробки 9 баллов в районе аэропорта и на прилегающих к нему улицах. После резонансного случая летом, когда из-за пробок группа туристов опоздала на рейс, в аэропорту Сочи рекомендовали закладывать больше времени на дорогу к аэровокзалу.
В целом по городу днём и вечером были пробки на улице Горького, на Курортном проспекте, на Донской и на Транспортной. Очередь из автомобилей выстроилась в сторону Абхазии. На пропускном пункте в Псоу собралась пробка в 9 баллов. Автомобильная вереница в 10 баллов выстроилась в сторону Адлера.
В МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что штормовое предупреждение на курорте продлено до пятницы. В городе уже зафиксирован подъем уровня воды в реках. А судя по данным Gismeteo дожди с грозами на побережье Чёрного моря будут до конца этой недели.
Вчера Юга.ру писали, что в Геленджике после непогоды пришлось чистить пляжи от водорослей.