В Сочи запретили купаться на пляжах. На курорте ливни, в море шторм

Краснодарский край

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  • Шторм в Сочи © Нина Зотина, ЮГА.ру
    Шторм в Сочи © Нина Зотина, ЮГА.ру

В Сочи продлили штормовое предупреждение до 24 сентября. На курорте закрыли пляжи, в городе возможен подъем уровня воды в реках

В Краснодарском крае МЧС объявило штормовое предупреждение. В Сочи утром прошли ливни, из-за сильного ветра на море шторм. Администрация курорта сообщила, что пляжи на курорте закрыты для купания. Все службы города переведены в режим повышенной готовности. На реках возможны резкие подъемы уровня воды. 

Сочинский национальный парк объявил, что из-за непогоды закрыл один из прогулочных маршрутов.    

Непогода на Черноморском побережье сохраняется с начала недели. В Геленджике после шторма коммунальщики очистили пляжи от водорослей. А в Сочи в понедельник ливень затопил улицы. По заявкам жителей городские службы откачивали дождевую воду. Согласно данным Gismeteo дожди с грозами на побережье Чёрного моря будут до конца этой недели.  

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