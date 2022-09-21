В Сочи запретили купаться на пляжах. На курорте ливни, в море шторм
В Сочи продлили штормовое предупреждение до 24 сентября. На курорте закрыли пляжи, в городе возможен подъем уровня воды в реках
В Краснодарском крае МЧС объявило штормовое предупреждение. В Сочи утром прошли ливни, из-за сильного ветра на море шторм. Администрация курорта сообщила, что пляжи на курорте закрыты для купания. Все службы города переведены в режим повышенной готовности. На реках возможны резкие подъемы уровня воды.
Сочинский национальный парк объявил, что из-за непогоды закрыл один из прогулочных маршрутов.
Непогода на Черноморском побережье сохраняется с начала недели. В Геленджике после шторма коммунальщики очистили пляжи от водорослей. А в Сочи в понедельник ливень затопил улицы. По заявкам жителей городские службы откачивали дождевую воду. Согласно данным Gismeteo дожди с грозами на побережье Чёрного моря будут до конца этой недели.