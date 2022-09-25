Пробка на выезде из России в Грузию превысила 2300 машин

Позавчера Юга.ру писали о ситуации, которая сложилась на единственном сухопутном контрольно-пропускном пункте между Россией и Грузией — «Верхнем Ларсе».

За прошедшие два дня дорожная ситуация там значительно усложнилась. Количество автомобилей, скопившихся перед КПП, сейчас оценивают более, чем в 2300.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», длина автомобильного затора в 15:49 25 сентября превышала 18 километров — «хвост» этой пробки уже дотянулся до поселка Балта, который уже значительно ближе к Владикавказу, нежели к границе с Грузией.

Еще вчера вечером МВД Северной Осетии ограничило въезд в республику для автомобилей с регистрационными номерами других субъектов РФ. Однако машины продолжают прибывать.

По сообщению нашего корреспондента, в последние часы создается ощущение, что движение очереди из автомобилей в сторону границы прекратилось абсолютно. В связи с этим многие паркуют свои машины на стоянках или обочинах, выгружают багаж и идут в сторону КПП пешком, чтобы уже возле самой границы найти свободное место в какой-нибудь машине (пешим ходом в Грузию не пропускают). Другой вариант — за 15-20 тысяч рублей купить неподалеку от границы велосипед или самокат, чтобы проехать на нем. На велосипедах и самокатах, вопреки слухам, по-прежнему пропускают.