Опубликован приказ о мобилизации в Краснодарском крае. Военком не запрещает выезжать за пределы региона

Приказ военного комиссара региона Александра Кузнецова об объявлении мобилизации разместил Оперативный штаб Краснодарского края. В документе сказано, что жители края, получившие повестки, обязаны явиться в военкомат. Все призванные офицеры, прапорщики, мичманы, сержанты, старшины, солдаты и матросы запаса, получившие повестки, при явке в военкоматы должны иметь при себе документы и личные вещи.

В приказе нет запрета на выезд из региона и других ограничений. Ранее правозащитники говорили, что в некоторых субъектах страны вышли приказы о мобилизации с запретом покидать территорию после получения повестки. Так, например, было сначала в Татарстане. Потом приказ исправили, запрет сняли. В ряде регионов, например, Дагестане, запрет покидать регион всё еще сохраняется.

21 сентября после обращения президента страны на сайте Кремля был опубликован приказ о частичной мобилизации в Российской Федерации. Он также не обозначает прямые запреты на выезд. Затем появилось разъяснение парламентариев о том, можно ли покидать страну в период мобилизации. Также власти заявили, что на каждый регион есть квота по мобилизованных. В Краснодарском крае пока это число официально не озвучили.

Сегодня в Минобороны РФ разъяснили, кто не попадет под мобилизацию.