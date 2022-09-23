«Ростелеком» разработает мониторинг дорог Владикавказа к концу 2022 года

Автоматизация позволит управлять информационными табло, светофорами, «тревожными кнопками», камерами видеонаблюдения и мониторить транспортные потоки в реальном времени. Разработка и внедрение ИТС позволит учесть условия эксплуатации на перспективу для всей дорожной инфраструктуры региона и обеспечить качественное транспортное обслуживание.

Она автоматизирует управление дорожным движением в столице республики и прилегающих населенных пунктов. Проект заказал комитет по транспорту и дорожной инфраструктуре Республики Северная Осетия — Алания.

«Данные с детекторов транспорта, метеостанций, видеокамер, автоматических систем весогабаритного контроля и других сервисов будут поступать в единый центр управления и анализироваться в реальном времени. Обработанная информация о дорожных и погодных условиях, маршрутах объезда будет оперативно доводиться до водителей. Это позволит эффективно перераспределять транспортные потоки и существенно повысит уровень безопасности дорожного движения. У нашей компании достаточно опыта и технологического потенциала для этой важной задачи», — заявил директор по прикладным проектам Северо-Осетинского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Попов.

«Владикавказ стремительно растет, увеличивается число машин на дорогах, в нашем регионе все больше туристов. Все это влияет на интенсивность дорожного движения. Опыт регионов, где ИТС уже успешно работает, показывает: он не только увеличивает пропускную способность трасс, но и снижает аварийность на опасных участках. Время в пробках существенно сокращается, что должно порадовать владикавказских водителей. Мы сможем контролировать состояние дорожного полотна и своевременно ремонтировать его», — отметил председатель Комитета по транспорту и дорожной инфраструктуре Северной Осетии — Алании Тариэль Солиев.

«Ростелеком» намерен завершить проектирование ИТС в декабре 2022 года. Власти региона планируют масштабировать проект на всю республику.