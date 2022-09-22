В Краснодаре согласовали дизайн-проект благоустройства Николаевского бульвара

Так, горожане пожелали, чтобы уменьшили количество резиновых покрытий, заменили настил на площадке для выгула собак и сократили её площадь, сохранили все существующие деревья в зоне устройства.

Откорректированный вариант, созданный на основе правок, внесённых на специальных семинарах, представили на встрече с горожанами. Как сообщает мэрия, в него внесли максимальное количество предложений краснодарцев.

Как рассказала начальник отдела проектирования городской среды МКУ «Центр озеленения и экологии» Алиса Жуплева, в процессе работ зелёные насаждения не только сохранят, но и высадят ещё более 400 новых — сделают шумозащитную полосу из трёхрядного массива деревьев и подлеску из высоких кустарников, чтобы краснодарцев не беспокоил шум от детских площадок.

Однако в мае жители Гидростроя жаловались на вырубку деревьев на территории Николаевского бульвара. Сначала городские чиновники сказали, что деревья там рубят «по проекту благоустройства». Спустя неделю после жалоб на них отреагировал мэр Краснодара Андрей Алексеенко и инициировал проверку. 6 июля стало известно, что мэрия города расторгла контракт с подрядчиком — ООО «Векстрой-Юг». Причиной стали самовольные действия компании и отставание от графика.

Напомним, благоустройство зелёной зоны вдоль улицы Автолюбителей от Невкипелого до Валерия Гассия началось в этом году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». На него выделили 262 миллиона рублей — это один из крупнейших контрактов, когда-либо подписанных краснодарской мэрией.

Ранее журналисты Юга.ру со всех сторон проинспектировали начавшееся строительство парка в микрорайоне Гидростроителей и показали его с высоты и изнутри.