После вырубки деревьев на Николаевском бульваре мэр Краснодара решил контролировать подрядчика

Краснодарский край

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  • Николаевский бульвар в Краснодаре © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    Николаевский бульвар в Краснодаре © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Спустя неделю мэр Краснодара Андрей Алексеенко прокомментировал жалобы на вырубку деревьев в Гидрострое

Напомним, жители Гидростроя 16 мая пожаловались на вырубку деревьев на территории Николаевского бульвара. 19 мая городские чиновники сказали, что деревья там рубят «по проекту благоустройства».

Показываем Николаевский бульвар с высоты и изнутри:

«Порубочный билет выдавался с учетом того, что часть деревьев дикой хаотичной посадки должны вырубить в рамках проектных решений (для организации тротуаров, игровых площадок и других объектов благоустройства). Остальные деревья, которые будут вырублены, являются аварийными. Вместо них планируется высадить более 400 аллейных деревьев и свыше 45 тысяч кустарников разных видов», — сообщили в Муниципальном центре управления Краснодара.

В 2019 году бывший главный архитектор Краснодара Наталья Машталир обещала, что в Николаевском бульваре постараются сохранить максимальное количество старых деревьев.

23 мая на ситуацию обратил внимание мэр Краснодара Андрей Алексеенко. В своем телеграм-канале он написал, что работу подрядчика, занимающегося благоустройством Николаевского бульвара, в ближайшее время проверит администрация.

«Почему-то подрядчик начал вырубку не только аварийных, но и, как считают горожане, здоровых деревьев. Это сразу же вызвало бурю возмущений местных жителей. Их реакцию на эти действия можно понять. И без внимания мы эту ситуацию не оставим», — заявил мэр через неделю после первых сообщений о вырубке.

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Он уточнил, что в департаменте городского хозяйства и ТЭК вырубку деревьев объяснили необходимостью строительства там дорожек, игровых площадок и других объектов благоустройства.

«Я уверен: можно продумать и другие способы размещения объектов. Это не транспортная магистраль, это пешеходная зона — обойти дорожкой дерево не составляет труда», — написал мэр.

В дальнейшем работу подрядчика, по словам Алексеенко, будет контролировать инициативная группа.

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После вырубки деревьев на Николаевском бульваре мэр Краснодара решил контролировать подрядчика

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