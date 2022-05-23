После вырубки деревьев на Николаевском бульваре мэр Краснодара решил контролировать подрядчика

Спустя неделю мэр Краснодара Андрей Алексеенко прокомментировал жалобы на вырубку деревьев в Гидрострое

Напомним, жители Гидростроя 16 мая пожаловались на вырубку деревьев на территории Николаевского бульвара. 19 мая городские чиновники сказали, что деревья там рубят «по проекту благоустройства».

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«Порубочный билет выдавался с учетом того, что часть деревьев дикой хаотичной посадки должны вырубить в рамках проектных решений (для организации тротуаров, игровых площадок и других объектов благоустройства). Остальные деревья, которые будут вырублены, являются аварийными. Вместо них планируется высадить более 400 аллейных деревьев и свыше 45 тысяч кустарников разных видов», — сообщили в Муниципальном центре управления Краснодара. В 2019 году бывший главный архитектор Краснодара Наталья Машталир обещала, что в Николаевском бульваре постараются сохранить максимальное количество старых деревьев.

23 мая на ситуацию обратил внимание мэр Краснодара Андрей Алексеенко. В своем телеграм-канале он написал, что работу подрядчика, занимающегося благоустройством Николаевского бульвара, в ближайшее время проверит администрация. «Почему-то подрядчик начал вырубку не только аварийных, но и, как считают горожане, здоровых деревьев. Это сразу же вызвало бурю возмущений местных жителей. Их реакцию на эти действия можно понять. И без внимания мы эту ситуацию не оставим», — заявил мэр через неделю после первых сообщений о вырубке.