В Апшеронске отменили День города. Праздник перенесут, но дату не уточнили

Краснодарский край

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  • © Фото Виталия Тимкива, Юга.ру
    © Фото Виталия Тимкива, Юга.ру

21 сентября Администрация Апшеронского района опубликовала сообщение о том, что праздник переносится в связи со специальной военной операцией

День города Апшеронска и праздник района должны были пройти 24 сентября. На официальном сайте района до сих пор есть афиша мероприятий. Однако сайт издания «Апшеронский рабочий» опубликовал обращение администрации где говорится о переносе праздника. 

  • © Фото Юга.ру
    © Фото Юга.ру

В Краснодаре День города должен пройти 25 сентября. На сайте мэрии уже есть программа праздника. На прошлой неделе в мэрии города решили отменить фейерверк и шоу-дронов. Также был отменен салют в честь 85-летия Краснодарского края.

В Новороссийске отменили концерт группы «Кар-мэн». В Тимашевске и Лабинске День города пройдет без фейерверков. Перед этими событиями появилось обращение патриотически настроенных активистов с требованием сократить праздничные мероприятия в связи с тем, что Россия проводит специальную военную операцию на территории Украины.  

Апшеронский район Праздники

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