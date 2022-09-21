В Апшеронске отменили День города. Праздник перенесут, но дату не уточнили

21 сентября Администрация Апшеронского района опубликовала сообщение о том, что праздник переносится в связи со специальной военной операцией

День города Апшеронска и праздник района должны были пройти 24 сентября. На официальном сайте района до сих пор есть афиша мероприятий. Однако сайт издания «Апшеронский рабочий» опубликовал обращение администрации где говорится о переносе праздника.

В Краснодаре День города должен пройти 25 сентября. На сайте мэрии уже есть программа праздника. На прошлой неделе в мэрии города решили отменить фейерверк и шоу-дронов. Также был отменен салют в честь 85-летия Краснодарского края.

В Новороссийске отменили концерт группы «Кар-мэн». В Тимашевске и Лабинске День города пройдет без фейерверков. Перед этими событиями появилось обращение патриотически настроенных активистов с требованием сократить праздничные мероприятия в связи с тем, что Россия проводит специальную военную операцию на территории Украины.