«Будто живём в двух странах сразу, одна воюет, другая — гуляет». Объединение родителей потребовало не проводить массовые и дорогие мероприятия. Губернатор Краснодарского края отменил салют и выступление звёзд

«Губернатор поручил провести празднование в формате торжественного собрания с привлечением исключительно краевых творческих коллективов и отказаться от дорогостоящих приглашённых звезд эстрады, фейерверков и иных увеселительных мероприятий», — подчеркнули в администрации. Причину решения не объяснили.

Вечером во вторник краевая администрация сообщила, что по поручению Вениамина Кондратьева выступления звёзд на концерте 17 сентября и фейерверк отменили.

Вечером 13 сентября администрация региона сообщила, что губернатор отменил запланированный фейерверк и выступления звёзд на концерте в честь края. Причины отмены не назвали. Юга.ру стало известно, что в адрес администрации губернатора направили обращения с просьбой отменить массовые мероприятия

В чём причина?

Редакции Юга.ру стало известно, что 13 сентября от имени Ассоциации родительских комитетов Краснодарского края в адрес губернатора было направлено обращение (есть в распоряжении редакции). В нём требование о «снижении формата массовых праздничных мероприятий по случаю празднования Дня города Краснодара и других городов Кубани в 2022 году».

«Считаем, что массовые народные гулянья и необузданные празднования недопустимы в то время, когда лучшие сыны нашего края, ​ нашей страны ежедневно рискуют и жертвуют своей жизнью на Донбассе и на Украине, защищая рубежи нашей Родины, нашей России от вторжения врага.​ Если нам не объявляют количество наших потерь, это не значит, что их нет. В городах и весях страны, в том числе и в городе воинской славы Анапе, не перестают хоронить наших героев-воинов », — написано в обращении.

В конце письма указано, что обращение поддержали «Объединенное Родительское собрание Юга России» и Черноморское отделение всероссийского общества развития русского исторического просвещения «Царьград».

«Считаем преступлением тратить огромные бюджетные деньги на увеселительные мероприятия, если нашим защитникам на фронте чего-то не хватает. Сегодня через соцальные сети приходят десятки сообщений о сборах средств на покупку для добровольцев дождевиков, носков, питьевой воды, тепловизоров, ботинок, термобелья, дронов. И люди собирают! Хотя многие сами едва сводят концы с концами. И как на фоне этого принимается идея о шоу из 400 дронов в День города Краснодара?! Мы требуем отправить эти дроны на фронт! Они нужны там как воздух, они спасут жизни людей и приблизят победу!», — гласит текст обращения.

Корреспондент Юга.ру связалась с руководителем организации «Объединенное Родительское собрание Юга России» Любовью Яцухно. Она рассказала, что 13 сентября губернатору был отправлен черновик письма, но сейчас активисты доработали своё обращение и выпустили его официально.

«Мы призываем сократить празднования по всей территории России. Мы не против того, чтобы отмечать день города, но давайте сократим его до официальной части, без масштабных гуляний. Жизнь идёт своим чередом и поздравить народ нужно. Но знаете….как у нас письмо было озаглавлено — «мы против пира во время чумы» . Тем более, когда речь идет о таких огромных тратах на фейерверки и прочее во время боёв. Мы как будто живём в двух странах сразу, одна воюет, другая — гуляет. Надо по человечески относится к тому, что происходит. Там ведь… [Роскомнадзор]. Без поддержки тыла не будет победы».

Что за шоу-дронов?

Шоу дронов в честь 229-летия краевой столицы было назначено на 25 сентября.

Об этом рассказал начальник городского управления по делам молодежи Сергей Мальцев на пресс-брифинге, посвященном подготовке и организации молодежной программы празднования 229-летия кубанской столицы. Руководитель управления отметил, что шоу с летательными аппаратами станет не заменой традиционного салюта, а его дополнением.

«Дроны взлетят в ночное небо и через цветовые и анимационные решения покажут театральное представление про наш город. Это будет сюжетная программа с музыкальным аккомпанементом и закадровым голосом», — рассказали в мэрии.

Об отмене представления не сообщали.

Ранее российские СМИ писали о том, что депутаты призывают отменить салют в честь дня рождения Москвы из-за спецоперации. А 14 сентября стало известно, что в Калининградской области в городе Советске отменили День города из-за «напряжённой ситуации в зоне боевых действий». Об этом в соцсетях написал глава городского округа.