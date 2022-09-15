Какие фильмы можно посмотреть в Краснодаре с 15 сентября

Краснодарский край

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  • Кадр из фильма «Беспредельщики», реж. Саввас Д. Майкл, 2022 год © Скриншот видео с YouTube-канала Kinoman, www.youtube.com/c/Kinoman1
    Кадр из фильма «Беспредельщики», реж. Саввас Д. Майкл, 2022 год © Скриншот видео с YouTube-канала Kinoman, www.youtube.com/c/Kinoman1

Юга.ру составили подборку фильмов, которые стартуют в кинопрокате 15 сентября

Действие хоррора «Джиперс Криперс: Возрождённый» (18+) происходит на фестивале, куда Лейн отправляется вместе со своим парнем. Девушку начинают мучить предчувствия и тревожные видения. В разгар события она уже уверена, что вокруг происходит нечто сверхъестественное.

Великобритания, Финляндия, США
Режиссёр Тимо Вуоренсола

Главный герой криминального триллера «Беспредельщики» (18+) Платон — владелец клуба и семейный человек. Среди его приятелей значатся умственно отсталый Энтони, тихоня Ахиллес и дикий парень с ирокезом Таз. Однажды они вместе играют в покер и задолжают крупную сумму. Теперь им придётся где-то найти деньги, пока за ними не пришёл коллектор по имени Уиллард.

Великобритания
Режиссёр Саввас Д. Майкл

Драма «Брат и сестра» (18+) рассказывает о непростых семейных отношениях между актрисой Алис и бывшим учителем и поэтом Луи. Они не общались более 20 лет, но смерть родителей сталкивает их лицом к лицу.

Фильм номинировался на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля.

Франция
Режиссёр Арно Деплешен

Триллер «Кто там?» (18+) — это истории страхов, когда в дверь стучится незнакомец, снятые одним кадром. Миллиардер, пилот самолета, стажёр-полицейский, молодая мама и её дочь оказываются перед лицом неизвестности. Им предстоит понять, чего они боятся на самом деле.

Россия
Режиссёры Владимир Маслов, Виталий Дудка, Михаил Морсков

Драма «Недетский дом» (18+) рассказывает о воспитаннице Инне, которую не устраивают спартанские условия в месте, где она вынуждена жить. Новый директор Андрей Маст борется с царящим там беспределом и вводит строгие правила. С ним детский дом постепенно превратился в настоящую тюрьму. Девочка же считает, что они не заключенные, их надо воспитывать не наказаниями, а любовью.

Россия
Режиссёр Михаил Расходников

Драма «Кэт» (18+) рассказывает о молодой эскортнице, которая недавно родила ребёнка. Девушке придётся столкнуться с серьёзным внутренним конфликтом и сделать выбор между материнством и бизнесом, который приносил хороший стабильный доход.

Россия
Режиссёр Борис Акопов

Детективный хоррор «Проклятие мачехи» (16+) рассказывает о девушке Холли, которая выходит замуж и теперь ей предстоит познакомиться с его детьми от первого брака. Появлению женщины не рады не только ребята, но и потусторонние силы, обитающие в доме.

Великобритания
Режиссёр Себастьян Годвин

Приключенческая драма «Русские на Мариенплац» (16+) снята по одноимённому роману Владимира Кунина. Действие происходит в 1990-е годы. Это история троих выходцев из Советского Союза, волею случая оказавшихся в Мюнхене и пытающихся вернуться домой.

Казахстан
Режиссёры Гульнара Сарсенова, Вахтанги Хубутия

Комедия «Поехали!» (16+) рассказывает о Луизе, у которой в собственной машине случился приступ паники, и она уже не одни сутки сидит в транспортном средстве в надежде, что её кто-нибудь спасёт. И желающий действительно находится — преступник, решивший украсть её авто, чтобы отправиться на север страны в надежде отыскать убийцу брата.

Франция
Режиссёр Дидье Барсело

Главная героиня триллера «Тибра» (16+) — 13-летняя девочка-альбинос по прозвищу Мука. Она стала единственным свидетелем загадочного исчезновения сверстницы. Неожиданно для всех она влюбляется в главного подозреваемого.

Россия
Режиссёр Анна Гороян

Премьеры прошлой недели можно посмотреть здесь. Кроме того, в кинотеатрах Краснодара показывают историческую драму «Князь Марух. Дорога мужества». Фильм демонстрируется на адыгском языке с русскими субтитрами.

А 17 сентября в краснодарском кинотеатре «Монитор на Красной площади» пройдёт специальный показ фильма Эмира Кустурицы «Чёрная кошка, белый кот». После просмотра фильма зрители смогут обсудить его с кинокритиком Алексеем Двоеглазовым.

Афиша Кино Кинопрокат Краснодар

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