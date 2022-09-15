Какие фильмы можно посмотреть в Краснодаре с 15 сентября

Юга.ру составили подборку фильмов, которые стартуют в кинопрокате 15 сентября

Действие хоррора «Джиперс Криперс: Возрождённый» (18+) происходит на фестивале, куда Лейн отправляется вместе со своим парнем. Девушку начинают мучить предчувствия и тревожные видения. В разгар события она уже уверена, что вокруг происходит нечто сверхъестественное. Великобритания, Финляндия, США

Режиссёр Тимо Вуоренсола

Главный герой криминального триллера «Беспредельщики» (18+) Платон — владелец клуба и семейный человек. Среди его приятелей значатся умственно отсталый Энтони, тихоня Ахиллес и дикий парень с ирокезом Таз. Однажды они вместе играют в покер и задолжают крупную сумму. Теперь им придётся где-то найти деньги, пока за ними не пришёл коллектор по имени Уиллард. Великобритания

Режиссёр Саввас Д. Майкл

Драма «Брат и сестра» (18+) рассказывает о непростых семейных отношениях между актрисой Алис и бывшим учителем и поэтом Луи. Они не общались более 20 лет, но смерть родителей сталкивает их лицом к лицу. Фильм номинировался на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля. Франция

Режиссёр Арно Деплешен

Триллер «Кто там?» (18+) — это истории страхов, когда в дверь стучится незнакомец, снятые одним кадром. Миллиардер, пилот самолета, стажёр-полицейский, молодая мама и её дочь оказываются перед лицом неизвестности. Им предстоит понять, чего они боятся на самом деле. Россия

Режиссёры Владимир Маслов, Виталий Дудка, Михаил Морсков

Драма «Недетский дом» (18+) рассказывает о воспитаннице Инне, которую не устраивают спартанские условия в месте, где она вынуждена жить. Новый директор Андрей Маст борется с царящим там беспределом и вводит строгие правила. С ним детский дом постепенно превратился в настоящую тюрьму. Девочка же считает, что они не заключенные, их надо воспитывать не наказаниями, а любовью. Россия

Режиссёр Михаил Расходников

Драма «Кэт» (18+) рассказывает о молодой эскортнице, которая недавно родила ребёнка. Девушке придётся столкнуться с серьёзным внутренним конфликтом и сделать выбор между материнством и бизнесом, который приносил хороший стабильный доход. Россия

Режиссёр Борис Акопов

Детективный хоррор «Проклятие мачехи» (16+) рассказывает о девушке Холли, которая выходит замуж и теперь ей предстоит познакомиться с его детьми от первого брака. Появлению женщины не рады не только ребята, но и потусторонние силы, обитающие в доме. Великобритания

Режиссёр Себастьян Годвин

Приключенческая драма «Русские на Мариенплац» (16+) снята по одноимённому роману Владимира Кунина. Действие происходит в 1990-е годы. Это история троих выходцев из Советского Союза, волею случая оказавшихся в Мюнхене и пытающихся вернуться домой. Казахстан

Режиссёры Гульнара Сарсенова, Вахтанги Хубутия

Комедия «Поехали!» (16+) рассказывает о Луизе, у которой в собственной машине случился приступ паники, и она уже не одни сутки сидит в транспортном средстве в надежде, что её кто-нибудь спасёт. И желающий действительно находится — преступник, решивший украсть её авто, чтобы отправиться на север страны в надежде отыскать убийцу брата. Франция

Режиссёр Дидье Барсело

Главная героиня триллера «Тибра» (16+) — 13-летняя девочка-альбинос по прозвищу Мука. Она стала единственным свидетелем загадочного исчезновения сверстницы. Неожиданно для всех она влюбляется в главного подозреваемого. Россия

Режиссёр Анна Гороян