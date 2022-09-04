В кинотеатрах Краснодара будут показывать фильм на адыгском языке

Краснодарский край

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  • Кадр из фильма «Князь Марух. Дорога мужества», реж. Хусейн Дауров, 2022 год © Скриншот видео с YouTube-канала «Каплан Сташ», www.youtube.com/channel/UC8IwABmXTHOQNsVYg4PAltg
    Кадр из фильма «Князь Марух. Дорога мужества», реж. Хусейн Дауров, 2022 год © Скриншот видео с YouTube-канала «Каплан Сташ», www.youtube.com/channel/UC8IwABmXTHOQNsVYg4PAltg

В кинотеатрах сети «Монитор» в Краснодаре с 8 сентября будут показывать историческую драму «Князь Марух. Дорога мужества»

Автором сценария и режиссёром выступил заслуженный журналист РА Хусейн Дауров. Он попытался тщательно воспроизвести мир Черкесии 30-40-х годов XIX века. 

В центре сюжета — князь Марух, который возвращается на родину. Череда случайных событий вовлекает его в большую политику. Ему предстоит пройти трудный путь, чтобы завоевать признание и уважение на земле, где он родился.

Часть костюмов для героев фильма предоставили Государственный академический ансамбль народного танца Адыгеи «Нальмэс» и Национальный театр республики Адыгея имени Цея. Оружие во временное пользование дал известный коллекционер-оружейник Николай Твердохлебов.

Фильм демонстрируется на адыгском языке с русскими субтитрами. Возрастное ограничение 12+. Билеты уже в продаже.

Афиша Кино Кинопрокат Краснодар

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