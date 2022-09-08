Какие фильмы можно посмотреть в Краснодаре с 8 сентября

Юга.ру составили подборку фильмов, которые стартуют в кинопрокате 8 сентября

Спортивная драма «Начать сначала» (12+) рассказывает о тренере по регби, который возвращается в родной город. Многие жители недолюбливают его, потому что много лет назад после очередной игры он сел за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, из-за чего произошла серьёзная авария. Он устраивается в школу физруком и одновременно пытается собрать юношескую команду и привести её к чемпионству. Россия

Режиссёр Ирина Гобозашвили

Комедийная мелодрама «Ирония судьбы в Голливуде» (12+) рассказывает о Марго и Гриффине, которые могли бы стать идеальной парой. Только вот они никогда раньше не встречались. 30 декабря девушку накануне свадьбы бросает её жених, а парень делает предложение своей возлюбленной, но та отказывает ему. И вот 31 декабря Гриффин вместе со своим другом Сэмом, у которого русские корни, отправляется в баню. США

Режиссёр Марюс Вайсберг

Действие хоррора «Тихое озеро» (16+) происходит в маленьком техасском городке, где уже 30 лет не было ни одного происшествия. Внезапно начинают гибнуть люди, на телах которых четко видны следы зубов бычьей акулы. Однако власти убеждают всех обеспокоенных, что такие хищники не живут в пресной воде. Последней надеждой отдыхающих и местных жителей становится местный егерь. США

Режиссёр Бретт Бентман

Мультфильм «Рок Дог 2» (6+) рассказывает о продолжении увлекательных приключений пса Броуди и его музыкальной группы. Герои готовятся к грандиозному турне, но им предстоит пройти испытание популярностью, чтобы выступления состоялись. США, Китай

Режиссёр Марк Балдо

Хоррор «Проклятая» (16+) рассказывает о семье, которая переезжает в новый дом. Однако всё омрачает цепочка необъяснимых смертей, свидетелями которых всегда становится девочка Розали. Родители решают провести обряд экзорцизма, однако они не знают, что их ребёнок — дочь самого Люцифера. США

Режиссёр Уилл Клипстайн

Действие драмы «У самого Белого моря» (12+) происходит в населенном пункте на Крайнем Севере. Сюда приезжает воспитанник дома-интерната мальчик Саша, чтобы восстановить справедливость. Ему придётся не только столкнуться с местным отшельником и даже полицией, но и бросить вызов стихии. Россия

Режиссёр Александр Зачиняев

Фэнтезийная драма «Три тысячи лет желаний» (16+) рассказывает о Джинне, который видел многочисленные цивилизации и погубленные страстями династии. Хозяева его сосуда постоянно менялись, но никто так и не пожелал освободить затворника волшебной лампы. В наши дни его судьба оказывается в руках Алетейи — выдающейся ученой в области литературы. Австралия, США

Режиссёр Джордж Миллер

Вестерн «Смерть в прерии» (16+) рассказывает о семье переселенцев, которые решают осесть в Монтане. Отец отправляется в ближайший населённый пункт в поисках работы, а его жена остаётся дома с двумя детьми — девятилетним сыном и дочерью-младенцем. В отсутствие отца семейства на жилище нападает шайка бандитов, а женщина вынуждена вступить с ними в противостояние и держать осаду. США

Режиссёр Майкл Полиш

Драматический триллер «С любовью и яростью» (16+) рассказывает о Саре и Жане — паре средних лет, у которой, казалось бы, всё прекрасно в отношениях. Однако мужчина начинает работать с Франсуа, своим лучшим другом. И выясняется, что последний по совместительству бывший любовник Сары. Франция

Режиссёр Клер Дени

Документальный фильм «Там, где наш дом» (12+) — о выдающихся людях Красноярского края, которые известны далеко за пределами региона. Это спортсменка-колясочница Наталья Рыжова, хирург Вадим Кеосьян, первооткрыватель новых видов доисторических животных Сергей Краснолуцкий, тренер по альпинизму Николай Захаров. Все они могли бы строить карьеру в столице России, однако предпочли остаться в месте, которое любят. Россия

Режиссёры Дмитрий Квашнин, Владимир Тарасов, Василий Буйлов