Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить комедию Кустурицы «Чёрная кошка, белый кот» 1998 года

Краснодарский край

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  • Кадр из фильма «Чёрная кошка, белый кот», реж. Эмир Кустурица, 1998 год © Скриншот видео с YouTube-канала «TorrentFilmi.org - Фильмы онлайн | торрент»
    Кадр из фильма «Чёрная кошка, белый кот», реж. Эмир Кустурица, 1998 год © Скриншот видео с YouTube-канала «TorrentFilmi.org - Фильмы онлайн | торрент»

В краснодарском кинотеатре «Монитор» на Красной площади 17 сентября пройдёт специальный показ фильма Эмира Кустурицы «Чёрная кошка, белый кот»

В центре сюжета — два цыганских барона, которые сколотили состояние на криминальных делах. Они не виделись уже более 25 лет, но смогли сохранить взаимное уважение и искреннюю дружбу. Теперь, разменяв девятый десяток, им вместе предстоит решать проблемы, в которые умудрились влипнуть их многочисленные родственники.

Лента, выпущенная в 1998 году, номинировалась на главный приз Венецианского кинофестиваля и получила «Серебряного льва» за лучшую режиссёрскую работу.

Начало показа в 17:00. Возрастное ограничение 18+. Билеты в продаже. После просмотра фильма зрители смогут обсудить его с кинокритиком Алексеем Двоеглазовым.

«Вы непременно получите незабываемые впечатления и зарядитесь хорошим настроением. Если вы никогда не видели фильмы Эмира Кустурицы, то стоит начать знакомство именно с этой замечательной ленты, наполненной цыганской музыкой», — приглашает Двоеглазов.

Юга.ру составили подборку фильмов, которые стартовали в кинопрокате 8 сентября.

Афиша Кино Кинопрокат Краснодар

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