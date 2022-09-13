Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить комедию Кустурицы «Чёрная кошка, белый кот» 1998 года

В центре сюжета — два цыганских барона, которые сколотили состояние на криминальных делах. Они не виделись уже более 25 лет, но смогли сохранить взаимное уважение и искреннюю дружбу. Теперь, разменяв девятый десяток, им вместе предстоит решать проблемы, в которые умудрились влипнуть их многочисленные родственники.

Лента, выпущенная в 1998 году, номинировалась на главный приз Венецианского кинофестиваля и получила «Серебряного льва» за лучшую режиссёрскую работу.

Начало показа в 17:00. Возрастное ограничение 18+. Билеты в продаже. После просмотра фильма зрители смогут обсудить его с кинокритиком Алексеем Двоеглазовым.

«Вы непременно получите незабываемые впечатления и зарядитесь хорошим настроением. Если вы никогда не видели фильмы Эмира Кустурицы, то стоит начать знакомство именно с этой замечательной ленты, наполненной цыганской музыкой», — приглашает Двоеглазов.