Прокурор просит отправить бывшего вице-мэра Сочи в колонию на 15 лет за взятки — РБК

Как сообщил РБК адвокат Анатолия Рыкова, обвинение запросило для его подзащитного 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима, запрет занимать определённые должности и штраф 120 млн рублей.

Экс-чиновника подозревают в выдаче разрешений на строительство за взятки и за заключение договоров с мэрией на аренду земельных участков. Мужчина отрицает вину. По словам адвоката Алексея Гавришева, «в деле нет ни одного разрешительного документа, подписанного Рыковым».

Рыков занимал пост вице-мэра Сочи с 2009 по 2018 год. В августе он ушёл с должности, а через два месяца в мэрии провели обыск, Рыкова и нового вице-мэра Сергея Юдина задержали . Юдин с 2008 года был заместителем главы Сочи по земельным вопросам.

Следственный комитет завёл уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК — получение взятки в особо крупном размере.

«Уверены, что расследование этого дела будет объективным и справедливым. Учитывая требования действующего законодательства, мы призываем воздержаться от публичных скоропалительных выводов в отношении задержанных до установления их вины приговором суда, вступившим в законную силу», — так комментировала происходящее мэрия Сочи в 2018 году.