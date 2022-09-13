Прокурор просит отправить бывшего вице-мэра Сочи в колонию на 15 лет за взятки — РБК

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Бывшему вице-мэру Сочи Анатолию Рыкову хотят дать максимальный срок по делу о коррупции

Как сообщил РБК адвокат Анатолия Рыкова, обвинение запросило для его подзащитного 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима, запрет занимать определённые должности и штраф 120 млн рублей. 

Экс-чиновника подозревают в выдаче разрешений на строительство за взятки и за заключение договоров с мэрией на аренду земельных участков. Мужчина отрицает вину. По словам адвоката Алексея Гавришева, «в деле нет ни одного разрешительного документа, подписанного Рыковым».

Рыков занимал пост вице-мэра Сочи с 2009 по 2018 год. В августе он ушёл с должности, а через два месяца в мэрии провели обыск, Рыкова и нового вице-мэра Сергея Юдина задержали. Юдин с 2008 года был заместителем главы Сочи по земельным вопросам. 

Следственный комитет завёл уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК — получение взятки в особо крупном размере.

«Уверены, что расследование этого дела будет объективным и справедливым. Учитывая требования действующего законодательства, мы призываем воздержаться от публичных скоропалительных выводов в отношении задержанных до установления их вины приговором суда, вступившим в законную силу», — так комментировала происходящее мэрия Сочи в 2018 году. 

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Сначала Рыкову вменяли пять эпизодов получения взяток в размере 100 млн и 120 млн рублей, спустя два года ареста обвинение остановилось на трёх эпизодах взяток в размере 40 млн рублей.

Кроме Рыкова и Юдина, по этому делу задерживали адвокатов Алексея Литвинова и Николая Гребенюка, юриста Андрея Левентюка, экс-сотрудника департамента экономики и стратегического развития мэрии Сочи Александра Иванова, предполагаемого взяткодателя — учредителя «Мануфактура-Юг» Игоря Строганова. 

Взятка Сочи Суд Чиновники

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Прокурор просит отправить бывшего вице-мэра Сочи в колонию на 15 лет за взятки — РБК

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