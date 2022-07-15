Бывшей начальнице налоговой инспекции Туапсе назначили 10 лет колонии и штраф 90 млн рублей

В конце января 2021 года начальницу межрайонной ИФНС России № 6 по краю Елену Семеняк задержали сотрудники ФСБ. В здании налоговой и дома у Семеняк провели обыск, а также изъяли документы.

В феврале на нее возбудили дело в СК. Ее подозревали по ч. 1 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями). По данным следствия, женщина потребовала от администрации Туапсинского района выдать незаконное разрешение на строительство гостиницы, долевым собственником которой являлась ее родственница. Во время обыска у главы налоговой изъяли 2 млн рублей и 6 тыс. евро (около 555 тыс. руб. по старому курсу). После этого на нее завели еще одно дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере).

Затем в СК обратился директор строительной организации и рассказал, что глава налоговой требовала от него деньги за покровительство. Чтобы это выглядело законно, мужчина должен был заключить договор аренды коттеджа между возглавляемой им фирмой и родственницей Семеняк за 4,5 миллиона рублей.

15 июля в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю сообщили, что суд признал Семеняк виновной по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере). Ей назначили 10 лет колонии общего режима и штраф в размере 90 млн рублей. Также на три года ее лишили права занимать должности на госслужбе.

Как писали Юга.ру, в Абинске начальника отдела участковых по делам несовершеннолетних обвиняют в получении взяток. Он требовал деньги со своих подчиненных за покровительство и поблажки на службе.