На выборах в Геленджике замглавы комиссии прятала пачку бюллетеней за «Единую Россию» под попой. Избирком пообещал не учитывать эти голоса
10 сентября кандидатка в ЗСК зафиксировала, как в Геленджике прячут галочки за «Единую Россию» в неожиданных местах. Рассказываем, что было дальше
10 сентября телеграм-канал «КПРФ в Геленджике» сообщил о нарушениях на участке № 0901 в детсаду «Берёзка». Очевидцам удалось заснять, как зампред участковой комиссии Марина Тараканова прячет бюллетени с галочками за «Единую Россию».
«Наш наблюдатель увидела, что они бюллетени заполнили и спрятали куда-то вниз. Можно людей поднять и проверить, что у них там нет бюллетеней?», — обращается кандидатка в ЗСК от КПРФ Илона Грачевская к дежурящему на участке полицейскому.
Диалог Илоны Грачевской и Марины Таракановой:
— (обращаясь к полицейскому) Проверьте, пожалуйста. Если там нет бюллетеней, вообще не вопрос.
— Как проверить?
— Да просто встаньте.
Тараканова отказывается вставать, пока её снимают, но всё же перестаёт сопротивляться требованию сотрудника полиции, когда камера фиксирует, что женщина сидит на стопке бумаги.
«Прошу обратить внимание. Лежат бюллетени», — полицейский разворачивает несколько страниц, где проставлены «плюсики» за «Единую Россию».
В территориальной избирательной комиссии отчитались о нарушении.
«После появления в сети Интернет информации по избирательному участку № 09-01 участковая комиссия отстранила заместителя председателя Тараканову М. В. от работы с избирательной документацией на время выяснения всех обстоятельств. Бюллетени упакованы в отдельный конверт и при подсчёте голосов учитываться не будут», — сообщили в ТИК Геленджика.
Как рассказала Грачевская, она сразу подала заявление в следственно-оперативный отдел полиции Геленджика по ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и 142.1 (фальсификация итогов голосование) УК РФ, а после выборов планирует подать ещё одно — в Следственный комитет.
«Третья уголовка за сегодня, просто жесть. Огромнейшая благодарность полицейскому участка, который вступился за закон!», — прокомментировала видео Грачевская. Девушка фиксирует нарушения процедуры голосования на разных участках Геленджика.
Она также выяснила, что Марина Тараканова — специалистка мэрии по мобилизационной работе. Сейчас на сайте администрации такой информации нет, но указание на должность Юга.ру обнаружили в декларации о доходах чиновников за 2020 год.
Выборы-2022:
«Попой за «Единую Россию» или «Единая Россия» в попе? Выбирайте, что вам больше нравится!», — шутят в канале местного отделения КПРФ.
11 сентября на совещании региональных избиркомов с Эллой Памфиловой первым отчитывался Краснодарский край — как сказали, один из самых «проблемных». Здесь традиционно обнаруживают много манипуляций с процедурой голосования, в этом году, по данным «Голоса»*, Кубань лидирует по числу сообщений о нарушениях. На совещание допустили прессу.
«Это неприятный для нас инцидент. Нам важно, чтобы на результаты не повлияли ни сомнительная документация, ни люди, действия которых могут нанести ущерб легитимности, прозрачности выборов, доверию к ним. Поэтому незамедлительно выехали туда разбираться коллеги из территориальной избирательной комиссии, наряд полиции, мы открыто сообщаем об этом. Бюллетени, или то, что мы видели, как бюллетени, опечатаны и в подсчёте голосов принимать участие не будут. Мы, конечно же, не судьи, мы никого не обвиняем, но абсолютно поддерживаем решение об отстранении члена комиссии», — доложил глава избиркома Кубани Алексей Черненко.
* Минюст РФ внёс общероссийское общественное движение в защиту прав избирателей в список иноагентов за месяц до думских выборов 2021 года.