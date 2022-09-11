10 сентября кандидатка в ЗСК зафиксировала, как в Геленджике прячут галочки за «Единую Россию» в неожиданных местах. Рассказываем, что было дальше

«Наш наблюдатель увидела, что они бюллетени заполнили и спрятали куда-то вниз. Можно людей поднять и проверить, что у них там нет бюллетеней?», — обращается кандидатка в ЗСК от КПРФ Илона Грачевская к дежурящему на участке полицейскому.

10 сентября телеграм-канал «КПРФ в Геленджике» сообщил о нарушениях на участке № 0901 в детсаду «Берёзка». Очевидцам удалось заснять, как зампред участковой комиссии Марина Тараканова прячет бюллетени с галочками за «Единую Россию».

Диалог Илоны Грачевской и Марины Таракановой:



— (обращаясь к полицейскому) Проверьте, пожалуйста. Если там нет бюллетеней, вообще не вопрос.

— Как проверить?

— Да просто встаньте.



Тараканова отказывается вставать, пока её снимают, но всё же перестаёт сопротивляться требованию сотрудника полиции, когда камера фиксирует, что женщина сидит на стопке бумаги.

«Прошу обратить внимание. Лежат бюллетени», — полицейский разворачивает несколько страниц, где проставлены «плюсики» за «Единую Россию» .

В территориальной избирательной комиссии отчитались о нарушении.

«После появления в сети Интернет информации по избирательному участку № 09-01 участковая комиссия отстранила заместителя председателя Тараканову М. В. от работы с избирательной документацией на время выяснения всех обстоятельств. Бюллетени упакованы в отдельный конверт и при подсчёте голосов учитываться не будут», — сообщили в ТИК Геленджика.

Как рассказала Грачевская, она сразу подала заявление в следственно-оперативный отдел полиции Геленджика по ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и 142.1 (фальсификация итогов голосование) УК РФ, а после выборов планирует подать ещё одно — в Следственный комитет.

«Третья уголовка за сегодня, просто жесть. Огромнейшая благодарность полицейскому участка, который вступился за закон!», — прокомментировала видео Грачевская. Девушка фиксирует нарушения процедуры голосования на разных участках Геленджика.

Она также выяснила, что Марина Тараканова — специалистка мэрии по мобилизационной работе. Сейчас на сайте администрации такой информации нет, но указание на должность Юга.ру обнаружили в декларации о доходах чиновников за 2020 год.