ЦИК подсчитала 99% голосов за депутатов Заксобрания Краснодарского края

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Утром 12 сентября Центральная избирательная комиссия опубликовала предварительные итоги выборов депутатов Законодательного собрания Краснодарского края

По данным ЦИК РФ, на выборах в ЗСК по единому избирательному округу после обработки 99,65% бюллетеней лидирует партия «Единая Россия» — у неё 70,81% голосов (1 млн 632 тыс. 626 голоса).

У КПРФ 10,75% голосов (247 тыс. 912 голосов), у ЛДПР — 6,63% (152 тыс. 807). «Справедливая Россия — За правду» набрала 5,77% (133 тыс. 139). У партии «Новые люди» 4,86% голосов (112 тыс. 28).

Выборы проходили с 9 по 11 сентября. Все три дня Юга.ру сообщали о нарушениях.

В Славянске-на-Кубани мертвецы подали заявление о голосовании на дому. Полиция начала доследственную проверку. В Геленджике замглавы комиссии прятала пачку бюллетеней за «Единую Россию» под попой. Избирком пообещал не учитывать эти голоса.

11 сентября на совещании региональных избиркомов с Эллой Памфиловой первым отчитывался Краснодарский край — как сказали, один из самых «проблемных». В этом году, по данным «Голоса»*, Кубань лидирует по числу сообщений о нарушениях.

* Общероссийское общественное движение в защиту прав избирателей «Голос» внесено в список иностранных агентов.

«Единая Россия» Выборы КПРФ ЛДПР политика Фальсификации

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