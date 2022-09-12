ЦИК подсчитала 99% голосов за депутатов Заксобрания Краснодарского края

По данным ЦИК РФ, на выборах в ЗСК по единому избирательному округу после обработки 99,65% бюллетеней лидирует партия «Единая Россия» — у неё 70,81% голосов (1 млн 632 тыс. 626 голоса).

У КПРФ 10,75% голосов (247 тыс. 912 голосов), у ЛДПР — 6,63% (152 тыс. 807). «Справедливая Россия — За правду» набрала 5,77% (133 тыс. 139). У партии «Новые люди» 4,86% голосов (112 тыс. 28).