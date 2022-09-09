Краснодарский суд назначил 5 суток независимому наблюдателю Виталию Немцеву

Ленинский районный суд Краснодара назначил 5 суток ареста доверенному лицу кандидата от КПРФ и независимому наблюдателю Виталию Немцеву. Его признали виновным по ч.1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование символики организаций, которые запрещены в РФ), рассказал адвокат Алексей Аванесян. Также адвокат добавил, что будет подавать апелляцию.

Напомним, Немцева задержали утром 9 сентября по пути на избирательный участок. Он рассказал в своем телеграм-канале, что его автомобиль остановили из-за наклеек полка «Азов»*. Адвокат Немцева рассказал Юга.ру, что наклейки появились на автомобиле еще ночью. Их увидел прохожий и около 1:50 вызвал полицию.

Утром Немцев снял наклейку и выехал на избирательный участок. Позже его остановили сотрудники ДПС за наклейки на задней части автомобиля. Там были символика «Азова»* и надпись «нет войне». Задержанный уверял, что не видел этих наклеек.

Ранее Юга.ру рассказывали, что накануне выборов обыски прошли у урбаниста Мирослава Вальковича. Позже его вызвали на допрос. После этого Валькович рассказал, что проходит свидетелем по делу Ильи Пономарева** , с которым не знаком.