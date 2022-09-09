Глава Адыгеи рассказал о помощи подшефному району Херсонской области в зоне СВО

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  • © Фото Алексея Гусева
    © Фото Алексея Гусева

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов рассказал, какие восстановительные работы ведёт республика в Геническом районе Херсонской области в зоне специальной военной операции

Напомним, 3 августа власти Адыгеи заявили о шефстве над Геническим районом Херсонской области в зоне СВО. В рамках рабочей поездки в подшефный район Мурат Кумпилов осмотрел детские сады, школы, дворовые территории, пострадавшие от обстрелов дома, а также пообщался с местными жителями и военными. 

9 сентября в своём телеграм-канале глава Адыгеи рассказал, что республика ведёт большую работу в социальной сфере, здравоохранении и благоустройстве в Херсонской области. На днях в Геническе и близлежащих населенных пунктах торжественно открыли шесть новых детских площадок.

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«Надеюсь, жителям района, а главное детям, пришлись по душе такие изменения. Теперь ребятишкам со своими родителями есть где провести досуг на свежем воздухе. И это только начало нашей работы», — написал Кумпилов в телеграм-канале.

Глава Адыгеи также сообщил о налаживании работы больниц и мобильных медицинских бригад в подшефном районе.

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В рамках очередного гуманитарного конвоя в Геническ при поддержке жителей Адыгеи республика направила более 200 экземпляров книг. Местная городская библиотека пополнилась художественной, исторической и детской литературой, краеведческими работами, в том числе о природе Северо-Западного Кавказа, культуре и традициях адыгов.

Как писали ранее Юга.ру, Адыгея увеличила бюджет на реализацию нацпроектов и госпрограмм 2022 года до 17,2 млрд рублей.

Благотворительность Дети Мурат Кумпилов политика Украина Экономика

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