В детские лагеря Адыгеи приехали 500 детей из Херсонской области и ДНР

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов посетил детские оздоровительные лагеря «Горный» и «Лань», где пообщался с детьми и их сопровождающими из Генического района Херсонской области и ДНР

Как сообщали Юга.ру, 3 августа Адыгея взяла шефство над Геническим районом Херсонской области в зоне специальной военной операции. Для детей из подшефного района и Донбасса в республике организовали отдых в оздоровительных лагерях «Горный» и «Лань».

Всего там отдыхают 600 детей, в том числе 400 ребят из Генического района и 100 — из ДНР. Для них организовали насыщенную 21-дневную программу: ежедневно в лагеря приезжают творческие коллективы республики, проводят концертные программы, мастер-классы, знакомят детей с народным творчеством и национальными традициями.

Для детей, увлекающихся спортом, в Майкопе на базе спортшкол организовали тренировки по футболу и боксу. Пять юных спортсменов из Генического района приняли участие в республиканских соревнованиях по боксу, приуроченных ко Дню физкультурника. До 25 августа детей ждет еще много интересных событий, после чего ребят доставят обратно домой.

Глава Адыгеи пообщался с детьми и их сопровождающими и поинтересовался, насколько хорошо организован их быт и досуг. Взрослые поблагодарили Мурата Кумпилова за внимание и теплый прием. Дети поделились своими впечатлениями от походов, занимательных мероприятий, мастер-классов по адыгским танцам.

© Фото Алексея Гусева

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«Дети должны не только хорошо отдохнуть, но и получить большой оздоровительный эффект, а также запас положительных эмоций. Важно, чтобы проведенное в республике время прошло с пользой, чтобы дети из Генического района узнали о нашем регионе, подружились с ребятами из Адыгеи и продолжали с ними общаться. У нас теперь длинный совместный путь дружбы и развития. Мы вместе! При поддержке президента РФ Владимира Владимировича Путина будем помогать жителям нашего подшефного района. В Геническе уже работает «Поезд здоровья», начали строить детские площадки. К 1 сентября для детей готовим подарки. Вместе будем созидать и проходить все сложности», — сказал Мурат Кумпилов в беседе с родителями, сопровождающими группу детей из Генического района.