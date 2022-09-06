«Передавайте свой опыт, в том числе и боевой». Митрополит Григорий считает, что герои спецоперации — пример для молодёжи

6 сентября губернатор Краснодарского края вручил награды героям специальной военной операции. На церемонии выступил с речью митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий

В пресс-службе администрации края рассказали, что губернатор Кубани Вениамин Кондратьев наградил 34 жителя края орденами и медалями за выполнение боевых задач в Луганской и Донецкой народных республиках.

Сообщается, что в военной операции участвовали более 2 тыс. кубанцев. На торжественном мероприятии вручили 21 медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени казакам и добровольцам.

Вице-губернатор Александр Власов отметил, что свыше 1500 казаков Кубанского казачьего войска в составе казачьих добровольческих отрядов и воинских частей Министерства обороны всё еще сражаются на Донбассе.

Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий подчеркнул, что нынешние герои — пример для воспитания молодежи.

«Передавайте свой опыт, в том числе и боевой. Прежде всего, говорите о важности духа, благодаря которому, с божьей помощью, мы одержим победу», — сказал глава митрополии.

Во время торжественного мероприятия два казака были удостоены медалями «За отвагу». 11 казаков получили награды Всероссийского казачьего общества — наградной крест «За заслуги перед казачеством России» I и II степени и медаль «За отличие в государственной службе» и почетную грамоту атамана ВКО.

Ранее Юга.ру писали, что в Сочи чиновники передали медаль родителям погибшего в Украине солдата. А в Армавире матери погибшего в Украине солдата передали Орден Мужества. Также атамана из Новороссийска после возвращения со спецоперации представили к двум наградам.