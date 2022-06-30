В Сочи чиновники передали медаль родителям погибшего в Украине солдата

29 июня пресс-служба администрации Сочи опубликовала релиз о том, что чиновники передали семье погибшего в Украине солдата орден. Где и при каких обстоятельствах он погиб, не уточняется

В Сочи заместитель главы города Максим Цыганеш и военный комиссар Сочи Александр Чухба передали Орден Мужества семье погибшего в Украине контрактника Матвея Паракевича. Медалью его наградили посмертно.

Молодой человек подписал контракт после возвращения из армии в 2021 году. Матвей Паракевич служил в войсках спецназа ВМФ России. В марте 2022 года он погиб в ходе военной спецоперации в Украине. Больше о молодом человеке ничего не сообщается.