Ростовская АЭС внедрила мобильную систему накопления отходов

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  • © Фото с сайта rosenergoatom.ru
    © Фото с сайта rosenergoatom.ru

Отходы производства и потребления, содержащие полезные компоненты, используют для вторичного производства продукции и сохранения природы

Пластик, полиэтиленовая плёнка, упаковка из различных полимерных материалов, оргтехника, выработавшая свой ресурс, стеклотара и другие отходы теперь собирают в специальные контейнеры и передают на переработку в профильные предприятия.

Мобильная система накопления — бетонированная крытая площадка на территории атомной станции. Она разделена на секции, в которых установлены контейнеры вместимостью не менее 1 куб. м. Ежемесячно, по графику работники Ростовской АЭС передают накопленные полезные отходы.

  • © Фото предоставлено пресс-службой Ростовской АЭС
    © Фото предоставлено пресс-службой Ростовской АЭС
  • © Фото предоставлено пресс-службой Ростовской АЭС
    © Фото предоставлено пресс-службой Ростовской АЭС

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«Наша задача — не просто строго соблюдать требования природоохранного законодательства, но и максимально рационально использовать ресурсы, чтобы сохранить природу для будущих поколений. Очень важно, что коллектив атомной станции ответственно подходит к вопросу сбора отходов, которые могут быть вовлечены во вторичный оборот, использоваться и приносить пользу после переработки», — отмечает начальник отдела охраны окружающей среды Ростовской АЭС Ольга Горская.

Вопросы экологии, минимизации влияния производства на окружающую среду и сохранения природы — одни из приоритетных для Ростовской АЭС. С 2017 года здесь ведут селективный сбор отходов.

За четыре года реализации программы по сохранению природных ресурсов и сокращению бумажных отходов, на вторичную переработку отправили более 110 тонн бумаги и 18 тонн картона, что обеспечило вторсырье для производства почти 100 тонн новой бумаги и допдоход более 500 тыс. рублей.

Информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других атомных объектов представлена на сайте.

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