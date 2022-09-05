Краснодарскому краю выделили почти 120 млн рублей на расчистку русел рек

Губернатор Кубани сообщил, что 120 млн рублей направят на расчистку русел рек в Туапсе и Сочи

Краснодарский край получил из федерального бюджета около 120 млн рублей на расчистку русел рек. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что эти средства потратят на увеличение пропускной способности рек в Сочи и Туапсинском районе.

По его словам, в Туапсинском районе расчистят две реки протяженностью 3,7 км. Большую часть средств направят на водные объекты Сочи, так как в границах города протекает более 60 рек.

Также губернатор отметил, что в ближайшие два года планируется подготовить документы для проведения работ на ручье Белый в Лазаревском районе и реке Мацеста в Хостинском районе. Их общая протяженность составит 3,5 км.

Как писали Юга.ру, после сильный дождей в Сочи регулярно затапливает улицы. Из-за этого по дорогам не может проехать транспорт. Иногда это приводит к трагедиям. Так, в июле потоками воды унесло два автомобиля с людьми. Найти живым удалось только одного водителя машины, четверо человек, включая троих детей пропали без вести.