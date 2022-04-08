Росстат назвал предварительную численность населения в Краснодарском крае

По данным Росстата (это предварительные данные переписи), с 2010 года население Краснодарского края увеличилось до 5,8 млн человек. В 2010 году было 5,2 млн человек.

В ведомстве уточнили, что статисты увидели в регионе наибольший прирост населения по отношению и к предыдущей переписи, и к текущей оценке населения по административным данным. Аналогичная ситуация наблюдается в Санкт-Петербурге, где количество жителей увеличилось с 4,9 млн (в 2010 году) до 5,6 млн человек, сообщает ТАСС.

Окончательные итоги переписи населения будут известны в мае 2022 года.