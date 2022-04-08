Росстат назвал предварительную численность населения в Краснодарском крае
Согласно предварительным данным Всероссийской переписи населения, в крае проживает 5,8 млн человек
По данным Росстата (это предварительные данные переписи), с 2010 года население Краснодарского края увеличилось до 5,8 млн человек. В 2010 году было 5,2 млн человек.
В ведомстве уточнили, что статисты увидели в регионе наибольший прирост населения по отношению и к предыдущей переписи, и к текущей оценке населения по административным данным. Аналогичная ситуация наблюдается в Санкт-Петербурге, где количество жителей увеличилось с 4,9 млн (в 2010 году) до 5,6 млн человек, сообщает ТАСС.
Окончательные итоги переписи населения будут известны в мае 2022 года.
Ранее Юга.ру писали, что в декабре 2021 года власти Кубани заявили, что численность населения в крае превысила 7 млн человек.
А на заседании Гордумы Краснодара 17 ноября 2021 года мэр города Андрей Алексеенко сообщил, что по предварительным итогам Всероссийской переписи населения, в Краснодаре проживают 1 млн 700 тыс. человек.