Росстат назвал предварительную численность населения в Краснодарском крае

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Согласно предварительным данным Всероссийской переписи населения, в крае проживает 5,8 млн человек

По данным Росстата (это предварительные данные переписи), с 2010 года население Краснодарского края увеличилось до 5,8 млн человек. В 2010 году было 5,2 млн человек.

В ведомстве уточнили, что статисты увидели в регионе наибольший прирост населения по отношению и к предыдущей переписи, и к текущей оценке населения по административным данным. Аналогичная ситуация наблюдается в Санкт-Петербурге, где количество жителей увеличилось с 4,9 млн (в 2010 году) до 5,6 млн человек, сообщает ТАСС.

Окончательные итоги переписи населения будут известны в мае 2022 года.

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Ранее Юга.ру писали, что в декабре 2021 года власти Кубани заявили, что численность населения в крае превысила 7 млн человек.

А на заседании Гордумы Краснодара 17 ноября 2021 года мэр города Андрей Алексеенко сообщил, что по предварительным итогам Всероссийской переписи населения, в Краснодаре проживают 1 млн 700 тыс. человек.

Демография Краснодар Перепись населения

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Росстат назвал предварительную численность населения в Краснодарском крае
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