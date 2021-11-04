Студент КубГУ пожаловался на принуждение к работе переписчиком под угрозой отчисления. А что говорит сам вуз?

В соцсетях появилась жалоба студента кубанского вуза на то, что учащихся принуждают работать переписчиками по ненормированному графику. Юга.ру узнали подробности и публикуют мнения обеих сторон

С 15 октября в стране началась Всероссийская перепись населения, которая продлится до 14 ноября. В этом году принять в ней участие впервые можно дистанционно — на портале госуслуг, или очно — прийти на стационарный участок, либо дождаться переписчика. На фоне проведения кампании паблик «Туподар» опубликовал анонимное письмо студента кубанского вуза, который заявил, что учащиеся неожиданно для них самих стали переписчиками. Также, по словам студента, на них оказывается давление со стороны педагогического состава. Он рассказал о больших объемах работы, переработках и плохой организации процесса.

Что рассказал студент Юга.ру нашли автора поста. Им оказался студент второго курса юридического факультета КубГУ. На условиях анонимности он поделился подробностями истории. «Все началось в первых числах сентября с того, что учащиеся нашего курса должны были подписать бланк-согласие на прохождение практики в вузе. Обычно у нас такая практика проходится в суде, прокуратуре, следственном комитете. Поэтому мы подписали согласие, не подозревая, что в итоге станем переписчиками. Причем позже мы получили сообщение от заместителя декана о том, что отказ будет чреват . То есть, прямым текстом сказали, что у того, кто не сдаст или откажется от переписи, будут проблемы с учебой», — рассказал студент.

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Учащихся ознакомили с информационным письмом, согласно которому студенты второго курса направления «Юриспруденция» в КубГУ будут временно включены в состав временного переписного персонала. Участие в переписи на основании договора с Краснодарстатом будет приравниваться к прохождению учебной практики с защитой по отчетным материалам. Информационное письмо студенты получили в 20-х числах сентября. Подписано оно было деканатом юридического факультета КубГУ имени А.А. Хмырова. Людей, которые отказались от прохождения практики в таком формате, информировали через старост о необходимости посетить кабинет № 22 в самом вузе. «Я пробовал отказаться от практики, но мне сказали, что я поставил свою подпись на согласии и отказаться не могу. Есть люди, которые не проходят практику в таком формате, это те, кто из-за болезни не подписывал документы-согласие или уже проходит ее в другом месте. За всю работу нам обещали 18 тыс. рублей . Итоговая сумма будет зависеть от выполнения нормативов — чем больше отказов, тем меньше сумма. Деньги, как оказалось, нам выплатят не сразу, а в период с декабря по февраль. Потом случилась еще одна проблема: мои документы, на основании которых будет выплата, потерялись. Для понимания, за день переписчик должен был обходить по 60 человек . Но это нереально, поэтому планку понизили», — рассказал молодой человек. Официально рабочий день переписчика начинался с 8:00, фактически же — всегда по-разному, так как люди в большинстве своем в такое время уходят на работу, переписывать некого.

«К переписи нас стали привлекать с 17 октября. Нам раздали планшеты, их выдали позже начала самой переписи, объяснили, как с ними работать. Потом нас стали предупреждать, что планшеты, которые нам раздали, должны включаться каждый день, якобы их отслеживает Росстат. Но нас никто не предупреждал, что они глючат. Также начали говорить о жалобах, что к кому-то не приходили переписчики или задали недостаточное количество вопросов. Другая часть жалуется, что вопросов мы задаем слишком много. От себя добавлю, что иногда по работе приходится сталкиваться с угрозами физической расправы или насилия . Что касается работы, то у нас рабочий день заканчивается в 19:30, когда наши куратору отправляют информацию в администрацию. Работаем мы без выходных », — говорит студент. По словам парня, с его факультета в переписи задействовано около 250 человек. О том, как обстоят дела в других учебных заведениях, он не знает. Все переписчики, по словам студента, работают по договору ГПХ.

Что сказали в вузе Юга.ру направили запрос в КубГУ и попросили прокомментировать ситуацию. Редакция получила ответ от проректора по воспитательной работе и социальным вопросам Николая Редькина. Отметим, что в нем ничего не говорится ненормированном рабочем днем студентов и сложностях, с которыми они сталкиваются. Редькин сказал, что студенты КубГУ, как и студенты других вузов края, участвуют в переписи населения, но это не должно нарушать организацию учебного процесса. Поэтому такую деятельность отнесли к форме прохождения учебной практики и привлекли студентов тех направлений, для которых функционал переписчика позволяет осваивать профессиональные компетенции . Одним из таких направлений является «Юриспруденция».

«Образовательная организация высшего образования вправе направлять студентов для прохождения практики в организации, с которыми были заключены соответствующие соглашения. КубГУ такое соглашение с Крайстатом заключил. Таким образом, нарушений с точки зрения организации учебной практики нет», — сказал Николай Редькин.

Он сообщил, что на факультетах организация взаимодействия со студентами выстроена через заместителей деканов, которые при помощи других преподавателей направляют информацию студентам. В частности, — про особенности взаимодействия с представителями Крайстата, заключение соглашений, в рамках которых переписчик получит денежное вознаграждение за свой труд, и выставление отметки за прохождение практики. «Учебная практика считается пройденной успешно в том случае, если студент предоставляет преподавателю, осуществляющему контроль знаний, соответствующие документы. В случае с переписчиками в качестве таких документов выступают документы, подтверждающие успешное участие студента в переписи населения. Если студент был направлен на перепись населения, но по личным причинам не успел оформить документы, впоследствии могут возникнуть сложности при выставлении отметки за прохождение учебной практики . При этом университет каждому такому случаю уделит должное внимание, чтобы был соблюден баланс прав и интересов обучающихся и требований, предъявляемых к организации учебного процесса», — сказал Николай Редькин.