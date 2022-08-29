Морские перевозки в Геленджик, Сочи и Новороссийск возобновили. В Сухум сообщение по морю до сих пор остановлено

Абхазия, Краснодарский край, Крым

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  • © Фото Ojj! 600, CC BY-SA 3.0, commons.wikimedia.org
    © Фото Ojj! 600, CC BY-SA 3.0, commons.wikimedia.org

Компания «Водоходъ» после технического перерыва открыла продажу билетов на морские перевозки по маршруту Новороссийск — Геленджик — Сочи

20 августа на сайте компании «Водоходъ» приостановили продажу билетов по всем маршрутам по техническим причинам. Подробную информации о причинах остановки навигации в компании не сообщили, но несколько раз запрет на продажу билетов продлевали.  

Сейчас на сайте компании можно купить билеты по маршруту Новороссийск — Геленджик — Сочи и обратно с 29 августа до 6 сентября. Из Новороссийска в Геленджик билет на взрослого стоит 600 рублей, до Сочи — 3,5 тыс. рублей.

«Продажа билетов открывается на 8 дней вперед в 13:00 по московскому времени. Посадка на судно строго с паспортом для взрослого пассажира и свидетельством о рождении для ребенка», — указано на сайте компании.

По информации перевозчика, навигация по маршруту Сочи—Сухум временно приостановлена. Ни причин, ни возможной даты запуска сообщения в компании не называют.

В Крыму остановлены морские перевозки между Севастополем и Ялтой. Перевозчик сообщил о том, что заканчивает сезон навигации. 

«Уважаемые пассажиры! Скоростное пассажирское судно «Комета» завершило навигацию в 2022 году. Благодарим всех, кто был с нами в этом сезоне. Ждем Вас на борту весной 2023 года».

Ранее Юга.ру рассказывали, что в Севастополе ввели «желтый» уровень террористической опасности. На подлете к городу почти каждый день система ПВО сбивает беспилотники. А 16 августа на севере Крыма был введен локальный режим ЧС после взрывов на временном складе боеприпасов. 

Геленджик дорога на курорт Новороссийск Сочи Черное море

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