Пассажирские перевозки по морю отменили между курортами Краснодарского края, Абхазией и в Крыму. Что случилось?

Сообщение остановили по всем черноморским направлениям. На сайте компании-перевозчика нет билетов на рейсы теплохода «Комета» Новороссийск — Геленджик — Сочи и обратно, а также на «Грифон» Сочи — Сухум. Подобная ситуация и в Крыму: между Ялтой и Севастополем «Комета» не ходит.

На сайтах опубликованы объявления о приостановке сообщения по техническим причинам. По телефону журналисту Юга.ру сказали, что не могут сообщить более точные основания отмены рейсов, а также, когда их возобновят.

Туристические морские направления в 2022 году открыли 1 мая. Эти маршруты стали альтернативными в условиях пробок и закрытых аэропортов. А рейсы из Сочи в Сухум можно считать историческим событием. Сообщение между городами прекратилось почти 30 лет назад, возобновили его только в этом году.