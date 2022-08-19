Мэр Краснодара покинул свой пост. Что он сказал на заседании гордумы и кто возглавит администрацию?

Напомним, 17 августа Владимир Соловьев сообщил в своем телеграм-канале, что мэр Краснодара Андрей Алексеенко возглавит кабинет министров Харьковской области. Он опубликовал этот пост как эксклюзивную информацию. Но слухи о возможном назначении мэра ходили уже несколько месяцев.

18 августа стало известно, что Алексеенко досрочно подал в отставку. Этот вопрос депутаты городской Думы Краснодара рассмотрели на внеочередном заседании 19 августа. Решение об отставке приняли единогласно. Кто станет исполняющим обязанности мэра — пока неизвестно.

«Вы все знаете, что Краснодарский край шефствует над Харьковской областью. За время, которое я там побывал, увидел, что живущие на этой территории люди нуждаются в помощи. И я уверен, что Краснодар, как значительная часть и экономики, так и профессиональное сообщество, крупные предприятия — будут оказывать помощь жителям области», — сказал Алексеенко.