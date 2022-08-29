В Адыгее сварили самый большой в мире круг адыгейского сыра

На ХI фестивале адыгейского сыра зафиксировали рекорд по изготовлению самого большого круга адыгейского сыра. Его вес — 142 килограмма

Рекордный адыгейский сыр накануне фестиваля приготовили специалисты молзавода «Гиагинский» в честь 100-летия государственности Адыгеи. Пять мастеров в течение суток варили сыр, соблюдая традиционную технологию. Для хранения лакомства за семь дней сплели специальную корзину из рогоза.

Чтобы зафиксировать рекорд, на фестиваль прибыл официальный представитель Книги рекордов России Александр Пересвет. На сцене фестивальной площадки установили специальные весы, которые имеют необходимые поверочные документы. Вес самого большого в мире адыгейского сыра составил ровно 142 килограмма. Для его приготовления понадобилась 1 тыс. литров цельного молока.

© Фото Алексея Гусева

Свидетелями исторического момента стали все участники фестиваля. После фиксации рекорда они смогли сфотографироваться с сыром-рекордсменом и продегустировать его.

«Настоящий адыгейский сыр может быть родом только из Адыгеи. Сегодня он в числе самых популярных гастрономических брендов России. Наш сыр ценят за вкус и качество. Спрос на адыгейский сыр растет. И мы увеличиваем производство сыра, расширяем географию поставок. При этом для борьбы с контрафактом защитили товарный знак «Адыгейский сыр», что повлияло на рост производства сыра. В текущем году наши предприятия молочной отрасли продолжили наращивать объемы производства, развивать свой потенциал. Установленный рекорд наглядно это демонстрирует», — отметил глава республики Мурат Кумпилов.

© Фото Алексея Гусева

Предыдущий рекорд зафиксировали в 2019 году на Х региональном фестивале адыгейского сыра. Он весил 34 килограмма 88 граммов, диаметр круга составил 55 см, а высота — 16 см.

В 2021 году в Адыгее объём произведенных сыров и сырных продуктов вырос почти на 12% (111,8%) — до 21,7 тыс. тонн. За семь месяцев 2022-го производство адыгейского сыра в республике выросло на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего производство сыров и сырных продуктов за этот же период выросло на 18% до 14,88 тыс. тонн.