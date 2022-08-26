Из аэропорта Сочи запустят дополнительные электрички в Краснодар и Ростов-на-Дону

Краснодарский край, Ростовская область

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  • © Нина Зотина, ЮГА.ру
    © Нина Зотина, ЮГА.ру

Из аэропорта Сочи и обратно будут ходить две дополнительные «Ласточки» в Краснодар и Ростов-на-Дону

Одна из новых электричек уже курсирует с 25 августа.  До аэропорта Сочи продлен маршрут «Ласточки» № 801/802 Адлер — Краснодар. Время отправления из аэропорта — 04:46. Время в пути около 5,5 часов.

С 1 августа до аэропорта Сочи был продлен маршрут «Ласточки» № 830/829 Анапа — Адлер. Об этом сообщила пресс-служба Российских железных дорог.

С 11 октября «Ласточка» № 808/807 Имеретинский курорт — Ростов-на-Дону начнет курсировать от аэропорта Сочи. Время отправления — 02:02, время в пути около 8,5 часов. 

По информации ведомства, дополнительные электрички ввели из-за высокого спроса на перевозки по маршруту. С 24 февраля аэропорты Краснодара и Ростова-на-Дону работают в режиме ограничения полётов. Улететь сейчас можно из аэропортов в Адлере и Минеральных Вод.

С начала августа из Москвы стали продавать комбинированные билеты в Краснодар и Анапу. После авиаперелета пассажиры могут сразу пересесть на скоростную электричку, поезд или автобус.

С 26 августа РЖД запустили дополнительные поезда для вывоза отдыхающих с юга России. Пиковыми днями массового выезда станут последние выходные августа. Для вывоза отдыхающих назначили 730 рейсов. 

Аэропорты дорога на курорт Поезда Сочи

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