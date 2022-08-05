В Краснодар и Анапу стали продавать комбинированные билеты из Москвы

4 августа из Москвы прилетели первые пассажиры по комбинированному билету. В одном заказе они оформили перелет в Сочи и проезд на «Ласточке»

Федеральная пассажирская компания и «Аэрофлот» запустили пилотный проект комбинированных перевозок из Москвы через Сочи в Краснодар и Анапу. После авиаперелета пассажиры могут сразу пересесть на скоростную электричку, поезд или автобус.

В одном заказе можно оформить перелет по маршруту Москва — Сочи и билет на скорый поезд «Ласточка», который отправляется в Краснодар, Анапу и другие населенные пункты юга страны. Оформить билет на комбинированную перевозку можно на сайте «Аэрофлота» в разделе «Дополнительные услуги».

«Данная схема существенно сокращает время на подбор удобных стыковок между рейсами самолётов и поездов», — отметили в пресс-службе Северо-Кавказских железных дорог.

Аэропорт Сочи сейчас единственный работающий в Краснодарском крае. В апреле в расписании стали появляться новые международные рейсы. Сейчас Сочи работает как южный транспортный хаб. Из-за закрытых аэропортов в Анапе, Краснодаре и Геленджике РЖД увеличило количество поездов в Краснодарский край. А в Геленджик запустили автобусные рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга.