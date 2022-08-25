РЖД запустили дополнительные поезда для вывоза туристов с курортов Краснодарского края

В РЖД сообщили, что запустили дополнительные поезда для вывоза отдыхающих с юга России. Пиковыми днями массового выезда станут последние выходные августа

В пресс-службе РЖД заявили, что 26-28 августа станут пиковыми датами выезда туристов из Краснодарского края. Поэтому на курорты запустят дополнительные рейсы поездов. Также при необходимости будут увеличивать число вагонов.

Для вывоза отдыхающих назначили 730 рейсов. Из них около 490 в августе и более 240 в сентябре. Ожидается, что с августа по сентябрь из курортных городов Кубани отправятся более 2,4 млн человек. Это на 25% больше, чем в 2021 году.

По данным РЖД, около 2 млн туристов уже купили билеты домой. Чаще всего билеты оформляют в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Уфу из Анапы, Адлера, Новороссийска и Кисловодска.

Напомним, с 24 февраля в Краснодаре, Анапе и Геленджике закрыты аэропорты. Добраться в курортные города туристы могут только наземным транспортом или самолетом в Сочи. На протяжении всего курортного сезона РЖД назначает дополнительные рейсы в Краснодарский край, а из Москвы и Санкт-Петербурга даже запустили автобусы на побережье.