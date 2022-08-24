На Черноморском побережье обещают жару до 40°C

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

24-25 августа на Черноморском побережье температура воздуха поднимется днём до 40 °C. В крае действует высокий класс пожароопасности

По информации Краснодарского гидрометцентра, на побережье Чёрного моря, от Джубги до Лазаревского района Сочи 24 и 25 августа температура воздуха поднимется до 37-38 °C. При это местами в крае сохраняется сильный ветер до 19 м\с. В крае возможны пыльные бури.  

Из-за жары и засухи в некоторых районах края, региональное МЧС объявило о высокой пожароопасности 4 класса. В Геленджике пожарные перешли на усиленный режим работы, объявлено экстренное предупреждение. Температура воздуха на курорте днём 33 °C . 

В Анапе температура воздуха днём 30 °C. В городе и его окрестностях также высокий класс пожароопасности. В заповеднике «Утриш» усилили меры безопасности и патрулирование территории.  

В Сочи днём температура воздуха прогрелась до 29 °C, ветер 2 м\c. 

На Кубани от атмосферной засухи пострадали посевы кукурузы поздних сроков. У растений заметили потерю тургора, пожелтение и засыхание листьев, пыльцы и початков. Особенно это явление затронуло Усть-Лабинский район.

Юга.ру рассказывали, что пожароопасная погода и в соседней Ростовской области. Там лесной пожар чуть не перекинулся на два населенных пункта и федеральную трассу.

Погода Пожароопасность Черное море

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