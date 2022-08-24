На Черноморском побережье обещают жару до 40°C

24-25 августа на Черноморском побережье температура воздуха поднимется днём до 40 °C. В крае действует высокий класс пожароопасности

По информации Краснодарского гидрометцентра, на побережье Чёрного моря, от Джубги до Лазаревского района Сочи 24 и 25 августа температура воздуха поднимется до 37-38 °C. При это местами в крае сохраняется сильный ветер до 19 м\с. В крае возможны пыльные бури.

Из-за жары и засухи в некоторых районах края, региональное МЧС объявило о высокой пожароопасности 4 класса. В Геленджике пожарные перешли на усиленный режим работы, объявлено экстренное предупреждение. Температура воздуха на курорте днём 33 °C .

В Анапе температура воздуха днём 30 °C. В городе и его окрестностях также высокий класс пожароопасности. В заповеднике «Утриш» усилили меры безопасности и патрулирование территории.