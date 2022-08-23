Краснодарский край накроет пыльная буря

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Синоптики прогнозируют 23 августа в Краснодарском крае пыльную бурю и сильную жару

В Краснодарском гидрометцентре сообщили, что 23 июля местами в Краснодарском крае ожидается пыльная буря. Она накроет преимущественно северную и восточную части Кубани — Ейск, станицы Ленинградскую и Кущевскую, Тихорецк и Кропоткин.

Синоптики уточнили, что днем в крае будет без осадков. Ожидается северо-восточный ветер 7-12 м/с, местами порывы до 17-22 м/с. Температура воздуха составит 30-35 °C, в горах 25-30 °C. В Усть-Лабинском районе сохранится атмосферная засуха. 

На Черноморском побережье без осадков, переменная облачность. Ветер 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с, в Новороссийске 15-19 м/с. Воздух прогреется до 29-34 °C, на участке от Джубги до Магри ожидается 37 °C.

Кроме того, в крае сохраняется высокая пожароопасность 4 класса. В условиях такого режима запрещено  использовать открытый огонь и ходить в лес. За нарушение требований предусмотрена административная и уголовная ответственность. 

Как писали Юга.ру, в Черном море вода достигла температур экваториальных вод. Из-за этого бархатный сезон продлится дольше обычного.

МЧС Погода

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