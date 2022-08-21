В Краснодарском крае посевы кукурузы пострадали от засухи

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Засуха в центральных районах Краснодарского края длится уже месяц

20 августа специалисты Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды зафиксировали атмосферную засуху. Как сообщила пресс-служба краевого гидрометеоцентра, в течение 30 дней не выпадали эффективные осадки — 5 мм и более за сутки. При этом максимальная температура воздуха последнее время часто повышалась до 30-35 градусов тепла.

От атмосферной засухи пострадали посевы кукурузы поздних сроков. У растений заметили потерю тургора, пожелтение и засыхание листьев, пыльцы и початков. Особенно это явление затронуло Усть-Лабинский район.

Как сообщали Юга.ру, в Ростовской области несколько дней бушевал лесной пожар. Огонь перекинулся на три населенных пункта. В Усть-Донецком районе ввели режим ЧС. 16 августа в Ейском районе ввели режим повышенной готовности из-за сильной жары и высокой пожароопасности 4 класса.

Погода Сельское хозяйство Стихийные бедствия Усть-Лабинский район

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В Краснодарском крае посевы кукурузы пострадали от засухи
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