В Краснодарском крае посевы кукурузы пострадали от засухи

20 августа специалисты Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды зафиксировали атмосферную засуху. Как сообщила пресс-служба краевого гидрометеоцентра, в течение 30 дней не выпадали эффективные осадки — 5 мм и более за сутки. При этом максимальная температура воздуха последнее время часто повышалась до 30-35 градусов тепла.

От атмосферной засухи пострадали посевы кукурузы поздних сроков. У растений заметили потерю тургора, пожелтение и засыхание листьев, пыльцы и початков. Особенно это явление затронуло Усть-Лабинский район.