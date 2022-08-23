В Ростовской области лесной пожар чуть не перекинулся на два населенных пункта и федеральную трассу

В Каменском районе лесной пожар охватил 54 га. Он мог перекинуться на населенные пункты

В Каменском районе Ростовской области 22 августа начался пожар на землях лесного фонда. Площадь возгорания сначала охватила 0,5 га, но потом начала расти.

В пресс-службе Рослесхоза сообщили, что сильный ветер и жаркая погода способствовали быстрому движению огня в сторону федеральной трассы М-4. Кроме того, пожар мог перекинуться на населенные пункты. Расстояние от возгорания до хуторов Лесной и Диченский составляло два километра.

Утром 23 августа в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что пожар локализован на площади 54 га. Огонь тушили 471 человек.

Вот так выглядят очаги на карте пожаров: