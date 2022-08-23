В Ростовской области лесной пожар чуть не перекинулся на два населенных пункта и федеральную трассу
В Каменском районе лесной пожар охватил 54 га. Он мог перекинуться на населенные пункты
В Каменском районе Ростовской области 22 августа начался пожар на землях лесного фонда. Площадь возгорания сначала охватила 0,5 га, но потом начала расти.
В пресс-службе Рослесхоза сообщили, что сильный ветер и жаркая погода способствовали быстрому движению огня в сторону федеральной трассы М-4. Кроме того, пожар мог перекинуться на населенные пункты. Расстояние от возгорания до хуторов Лесной и Диченский составляло два километра.
Утром 23 августа в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что пожар локализован на площади 54 га. Огонь тушили 471 человек.
Вот так выглядят очаги на карте пожаров:
Как писали Юга.ру, сильный пожар начался в Усть-Донецком районе Ростовской области 15 августа. Вечером того же дня там ввели режим ЧС. Затем огонь перекинулся на населенные пункты и уничтожил 7 домов, еще 60 — повреждены. Пожар локализовали вечером 16 августа.
Кроме того, 22 августа лесной пожар произошел в Геленджике. Огонь охватил 0,56 га леса. Возгорание устраняли 25 человек, в том числе добровольцы. Пострадавших нет.
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