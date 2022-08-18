В Сочи будут дважды в неделю летать самолеты из Хакасии

18 августа стало известно, что авиакомпания NordStar открыла на своем сайте продажу билетов на регулярные рейсы в Сочи из столицы Хакасии, Абакана. Программа полетов открывается 5 октября.

В октябре самолеты из Абакана будут летать по средам и воскресеньям, в ноябре и декабре только по воскресеньям. Рейсы из Сочи в октябре будут выполняться по вторникам и субботам, в ноябре и декабре только по субботам. На момент публикации стоимость билетов в один конец составляет почти 11 тыс. рублей.

Авиакомпания NordStar была образована в 2008 году и является частью группы компаний «Норникель». По данным сайта авиакомпании, её парк составляют воздушные судна двух типов — 9 самолетов Boeing 737-800 вместимостью 180 пассажиров и 1 самолет Boeing 737-300 вместимостью 148 пассажиров.