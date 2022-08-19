«ЮгСтройИмпериал» победил в краевом строительном конкурсе
Краснодарский девелопер «ЮгСтройИмпериал» получил два диплома за первое место в краевом конкурсе департамента строительства администрации Краснодарского края
По итогам конкурса за 2021 год ведущий застройщик Краснодарского края получил два диплома департамента строительства Краснодарского края:
- I степени «За достижение высокой эффективности и конкурентоспособности в строительстве»;
- 1 место «За лучший реализованный проект строительства социальных объектов» (общеобразовательных, детских дошкольных учреждений, больничных организаций).
Лауреатов традиционно выбирали по нескольким критериям, учитывая такие важные факторы, как:
- объем ввода многоквартирных домов за отчетный период;
- отсутствие несчастных случаев на производстве и задолженности по заработной плате;
- объем выполненных строительно-монтажных работ;
- рентабельность застройщика и др.
«Мы вместе работаем над общей целью — на благо Кубани строим и развиваем территории для жителей, чтобы каждый мог получить комфортное жилье, достойные условия для проживания», — отметил первый заместитель гендиректора «ЮгСтройИмпериал» Станислав Николенко.
Торжественное награждение, приуроченное ко Дню строителя, состоялось в администрации Краснодарского края. Дипломы победителям и лауреатам конкурса вручал вице-губернатор Краснодарского края Евгений Наумов.
«За последние годы мы кардинально изменили подход к жилищному строительству. Ушли от точечной застройки, в приоритете — комплексное проектирование территорий, где сразу предусмотрено возведение социальных объектов. Сегодня наша главная задача — создать комфортные условия для жизни кубанцев, с которой специалисты отрасли успешно справляются», — сказал Евгений Наумов.
СК «ЮгСтройИмпериал» входит в перечень системообразующих предприятий РФ. По данным рейтинга единого ресурса застройщиков ЕРЗ.РФ за июль 2022 года, компания стала лидером Краснодарского края по объему ввода жилья и потребительским качествам ЖК. Девелопер возводит в регионе свыше 1,5 млн кв. метров жилья, включая застройку на Черноморском побережье. В портфеле застройщика 36 построенных многоэтажных домов комфорт-, бизнес- и премиум-класса.
Как писали Юга.ру, СК «ЮгСтройИмпериал» внедряет технологии бережливого производства в Краснодаре.