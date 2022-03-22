«ЮгСтройИмпериал» стал лидером региона в рейтинге новостроек России

Партнерский Краснодарский край

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  • © Фото Сергея Журавлева
    © Фото Сергея Журавлева

По данным рейтинга единого ресурса застройщиков РФ, в марте «ЮгСтройИмпериал» обогнал девелоперов региона

Застройщик занял первые места по трем основным показателям: объем текущего строительства, объем ввода жилья и потребительские качества ЖК. 

По объемам текущего строительства «ЮгСтройИмпериал» является лидером региона уже несколько лет. На сегодняшний день компания на первой позиции среди 88 застройщиков края. Среди застройщиков РФ девелопер входит в топ-10 рейтинга.

  • © Фото Сергея Журавлева
    © Фото Сергея Журавлева
  • © Фото Сергея Журавлева
    © Фото Сергея Журавлева

По объему ввода жилья компания вышла на 1 место среди застройщиков Краснодарского края, поднялась на 64 позиции в общероссийском рейтинге и сейчас находится на 11 месте.

По потребительским качествам лидером региона стал комплекс компании «Белые Росы», расположенный в станице Динской, а на втором месте — ЖК «Босфор» в Новороссийске.

Как сообщали ранее Юга.ру, «ЮгСтройИмпериал» летом завершит строительство новой детской поликлиники.

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