«ЮгСтройИмпериал» стал лидером региона в рейтинге новостроек России

Застройщик занял первые места по трем основным показателям: объем текущего строительства, объем ввода жилья и потребительские качества ЖК. По объемам текущего строительства «ЮгСтройИмпериал» является лидером региона уже несколько лет. На сегодняшний день компания на первой позиции среди 88 застройщиков края. Среди застройщиков РФ девелопер входит в топ-10 рейтинга.

По объему ввода жилья компания вышла на 1 место среди застройщиков Краснодарского края, поднялась на 64 позиции в общероссийском рейтинге и сейчас находится на 11 месте.



По потребительским качествам лидером региона стал комплекс компании «Белые Росы», расположенный в станице Динской, а на втором месте — ЖК «Босфор» в Новороссийске.



Как сообщали ранее Юга.ру, «ЮгСтройИмпериал» летом завершит строительство новой детской поликлиники.