Сосновые рощи в Геленджике могут сделать особо охраняемой природной территорией

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя @master1305 с сайта ru.freepik.com
    © Фото пользователя @master1305 с сайта ru.freepik.com

На заседании экологического совета в Геленджике решили создать особо охраняемую природную территорию регионального значения

Речь идет о нескольких гектарах сосновой рощи, которую высадил в 80-х годах прошлого века Дмитрий Жданов. Шишки сосны пинии он привез из Никитского ботанического сада, чтобы вырастить из них саженцы и высадить на опытном участке в районе села Прасковеевка.

По словам мэра Геленджика Алексея Богодистова, статус охраняемой территории позволит сохранить рощи для потомков и предотвратить застройку территории. О том, что в Геленджике появится ООПТ, стало известно еще 20 июня, но тогда конкретную территорию не называли. Еще два места планируемых ООПТ находятся в Сочи и Отрадненском районе.

В Краснодарском крае есть 418 особо охраняемых природных территорий (ООПТ) общей площадью более 940 тыс. га.

Подробнее об истории рощи и жизни Дмитрия Жданова написала геленджикская городская газета «Прибой».

Село Прасковеевка известно тем, что здесь вблизи побережья стоит скала Парус — возвышающийся в воде у берега вертикальный кусок песчаника, отколовшийся от основного горного массива.

Ранее Юга.ру писали о том, что в Новороссийске хотят создать новую особо охраняемую территорию площадью 172 га. Это «Урочище Восьмая щель», участок граничит на западе с Васильевкой, а на севере — с Приморским районом Новороссийска. Там находятся ценные природные комплексы сохранившихся в первичном состоянии лесов.

Кроме того, в Краснодарском крае расширили особо охраняемую территорию вокруг остатков древнего Сарматского моря. Зону «Успенские соленые озера» расширили с 762 гектаров до 931 гектара.

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