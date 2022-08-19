Сосновые рощи в Геленджике могут сделать особо охраняемой природной территорией

Речь идет о нескольких гектарах сосновой рощи, которую высадил в 80-х годах прошлого века Дмитрий Жданов. Шишки сосны пинии он привез из Никитского ботанического сада, чтобы вырастить из них саженцы и высадить на опытном участке в районе села Прасковеевка.

По словам мэра Геленджика Алексея Богодистова, статус охраняемой территории позволит сохранить рощи для потомков и предотвратить застройку территории. О том, что в Геленджике появится ООПТ, стало известно еще 20 июня, но тогда конкретную территорию не называли. Еще два места планируемых ООПТ находятся в Сочи и Отрадненском районе.

В Краснодарском крае есть 418 особо охраняемых природных территорий (ООПТ) общей площадью более 940 тыс. га.