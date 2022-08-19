В краснодарском драмтеатре покажут спектакль по мотивам «12 стульев». Остапа Бендера сыграет главный режиссер театра

В драмтеатре Краснодара пройдут несколько премьер. В одной из них главный режиссер театра Арсений Фогелев сыграет Остапа Бендера

В Краснодарском академическом театре драмы в новом сезоне покажут несколько премьер. Одна из них — спектакль по мотивам «12 стульев» Ильфа и Петрова, который поставит Георгий Цнобиладзе. Директор театра Максим Секачев рассказал Юга.ру, что режиссер хорошо известен зрителям по спектаклю «Горгона» по пьесе Дона Нигро.

«Еще Цнобиладзе делал эскиз на лаборатории «100% Горький» в 2018 году. Так что с труппой он хорошо знаком», — добавил Секачев.

Премьера запланирована на конец года. В роли великого комбинатора будет занят заслуженный артист Кубани и главный режиссер театра Арсений Фогелев.

Новый, 103-й сезон театр официально откроет в октябре по окончании ремонта в зале на тысячу мест.

Премьерой открытия станет постановка кемеровчанина Ярослава Рахманина «Двойник» по Достоевскому. Этот эскиз в жанре хоррор был отмечен зрителями на прошлогодней лаборатории. Этот же режиссер ставил весной в драме финскую пьесу «Человечный человек», она не вышла по независящим от театра причинам.

Актер и главный режиссер Арсений Фогелев сейчас занимается постановкой современной драмы «Космос» молодого драматурга из Сибири Алексея Житковского. «Макротрагикомедия» выйдет на Камерной сцене уже 15 сентября.

Новую сказку — «Буратино» — юные зрители увидят перед Новым годом.

Ранее Юга.ру рассказывали, что 10-11 августа в театре прошла режиссерская лаборатория, на которой четыре режиссера — Артем Устинов, Арсений Фогелев, Елизавета Бондарь и Мурат Абулкатинов, — показали эскизы своих спектаклей. Вход был бесплатным, после показов зрители обсуждали увиденные постановки с профессиональными критиками.

Цель лаборатории — выбрать лучший эскиз для постановки в новом сезоне. Критики и большинство зрителей признали лучшей работу Артема Устинова по пьесе «Снегурочка». Сейчас художественный совет театра решает судьбу эскиза «Быт или не быт. Островский». Возможно, доработанный спектакль-эксперимент, адресованный молодым, также займет место в репертуаре.