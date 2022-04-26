В Краснодарском театре драмы отменили премьеру спектакля «Человечный человек»

Краснодарский край

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  • Краснодарский академический театр драмы им. Горького © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Краснодарский академический театр драмы им. Горького © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодарском академическом театре драмы отменили премьерные показы спектакля «Человечный человек», которые должны были состояться 26–28 апреля

Пресс-служба сообщает, что это случилось по техническим причинам. Других подробностей нет.

«Надеемся на ваше понимание и верим, что нам еще удастся порадовать вас данным спектаклем!» — говорится в социальных сетях театра.

Чтобы сдать билеты и вернуть деньги, нужно обратиться в место их покупки. Деньги за билеты, приобретенные на официальном сайте театра, вернутся автоматически.

Как писали Юга.ру, постановка по одноименной пьесе финской писательницы Сиркку Пелтола посвящена мирной старости и правам пожилого человека. Главный герой Кари Куккиа — он в один момент лишается престижной работы, высокого социального статуса, квартиры и семейного благополучия.

В Краснодарском краевом выставочном зале 26 апреля открылась экспозиция репродукций произведений мексиканских художников Фриды Кало и Диего Риверы. Представлены работы, выполненные в технике жикле.

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