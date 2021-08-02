В Краснодаре стартовала режиссерская лаборатория, посвященная Достоевскому

В Краснодарском театре драмы имени Горького 2 августа стартовала режиссерская лаборатория «Достоевский. О главном», посвященная 200-летию со дня рождения писателя

Артисты театра вместе с известными режиссерами подготовят три оригинальных эскиза: по роману «Идиот» (Александр Огарев, Москва), по повести «Двойник» (Ярослав Рахманин, Кемерово) и по «Запискам из мертвого дома» (Дмитрий Егоров, Санкт-Петербург). Один из них станет основой нового спектакля в репертуаре.

Отчетные показы пройдут 11 августа в Краснодарском театре драмы. После зрители проголосуют, какой спектакль должен остаться в репертуаре театра. О записи на показы будет объявлено дополнительно, следите за новостями в социальных сетях театра.

Сезон на основной сцене откроется в сентябре премьерой трагедии «Ромео и Джульетта» в постановке Константина Солдатова. Показы пройдут 10, 11 и 12 сентября. Билеты в продаже.