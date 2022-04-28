Коллективу краснодарского драмтеатра представили нового директора. Им стал чиновник с Урала

Ранее Юга.ру писали, что в апреле краевое министерство культуры закрыло у себя в документах вакансию директора государственного автономного учреждения культуры Краснодарского края «Краснодарский академический театр драмы им. М. Горького». Победителем конкурса на эту должность стал Секачев Максим Николаевич.

27 апреля на сайте краснодарского театра драмы появился пресс-релиз, в котором говорится, что Максима Секачева представил коллективу драмтеатра первый заместитель министра культуры Краснодарского края Алексей Погребенко.