Коллективу краснодарского драмтеатра представили нового директора. Им стал чиновник с Урала
27 апреля пресс-служба Краснодарского академического театра драмы имени Горького сообщила, что коллективу представили нового руководителя Максима Секачева
Ранее Юга.ру писали, что в апреле краевое министерство культуры закрыло у себя в документах вакансию директора государственного автономного учреждения культуры Краснодарского края «Краснодарский академический театр драмы им. М. Горького». Победителем конкурса на эту должность стал Секачев Максим Николаевич.
27 апреля на сайте краснодарского театра драмы появился пресс-релиз, в котором говорится, что Максима Секачева представил коллективу драмтеатра первый заместитель министра культуры Краснодарского края Алексей Погребенко.
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Максим Секачев родился в 1981 году, окончил Уральский Государственный Университет имени Горького. С 2012 года занимал пост директора новоуральского Театра музыки, драмы и комедии. До назначения на пост директора драмтеатра Краснодара работал вице-мэром Новоуральска и курировал социальные вопросы.