«Пятёрочка» оборудовала ещё 15 магазинов системой для людей с нарушением зрения

Торговая сеть «Пятёрочка» расширила географию соцпроекта по оснащению магазинов специальной системой для людей с нарушением зрения

В рамках проекта ритейлер установил оборудование системы «Говорящий город»® в ещё 15 магазинах в Краснодаре, Новороссийске, Нижнем Новгороде, Ярославле, Курске и Москве, увеличив число инклюзивных «Пятёрочек» в России до 26.

Входы магазинов оборудовали радиотрансиверами и несколькими звуковыми маяками с зоной действия около 15 метров. При приближении к зоне действия пользователь с ограниченными возможностями зрения получает информацию об объекте и особенностях подхода к нему (наличие ступеней, пандусов, как открывается входная дверь, основные пути движения после входа и т.д.).

Система «Говорящий город»® помогает людям с ограничениями зрения самостоятельно находить вход в магазин и ориентироваться в его его торговых залах. Незрячим и слабовидящим посетителям доступно специальное бесплатное приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство (выдаётся НКО), с помощью которого можно без труда обнаружить нужную дверь и получить представление о внутреннем пространстве торговой точки.



Ориентироваться помогают информационные сообщения о препятствиях перед входом в магазин и сигналы звукового маяка.



«Говорящий город» запустили в рамках госпрограммы «Доступная среда» и федерального проекта «Умный город» для повышения доступности объектов ритейла. Торговая сеть «Пятёрочка» стала первым ритейлером, приступившим к реализации проекта.

В первую очередь системой «Говорящий город»® оснащены «Пятёрочки», расположенные вблизи соцобъектов, максимально востребованных людьми с ограничениями зрения: специализированных школ, центров реабилитации и т.д. Так значительная часть целевой аудитории проекта сможет познакомиться с работой системы и оценить реальную пользу данного оборудования. Пилотными городами программы в январе 2022 года стали Москва и Санкт-Петербург, а также город Гатчина в Ленинградской области. С начала запуска проекта помощью уже успели воспользоваться более 500 покупателей с нарушением зрения.

«Доступ к качественным товарам первой необходимости — базовая потребность каждого человека вне зависимости от наличия ограничений здоровья. Поэтому мы уделяем особое внимание созданию инклюзивных условий за счёт обеспечения удобных подъездов к нашим магазинам, доступа к входной группе, а также комфортного передвижения в торговом зале. После запуска программы по повышению доступности «Пятёрочек» для людей с проблемами зрения мы получили колоссальный отклик от сообщества слепых и слабовидящих и намерены и дальше расширять географию проекта на другие города присутствия сети», — прокомментировала руководитель проекта «Забота о сообществе» торговой сети «Пятёрочка» Екатерина Демешко.

Адреса магазинов «Пятёрочка», подключённых к системе «Говорящий город»®: Москва, Резервный проезд, дом 11;

Москва, 3-я Мытищинская улица, дом 5;

Москва, улица Палехская, дом 131;

Москва, улица Харьковская, дом 4, к. 3;

Москва, Протопоповский пер., дом 38;

Санкт-Петербург, Светлановский проспект, дом 35;

Санкт-Петербург, проспект Тореза, дом 40, к. 1;

Санкт-Петербург, проспект Шаумяна, дом 50;

Санкт-Петербург, Новочеркасский проспект, дом 32, к. 1;

Санкт-Петербург, улица Димитрова, дом 18, к.1;

Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 11, к. 1;

Ленинградская область, город Гатчина, улица Урицкого, дом 21а;

Краснодар, улица им. Атарбекова, дом 38/1;

Краснодар, улица Российская, дом 65;

Краснодар, улица Зиповская, дом 24;

Краснодар, улица им. Байбакова Н.К., дом 5;

Краснодар, улица Дмитриевская Дамба, дом 5;

Краснодар, улица им. Петра Метальникова, дом 28;

Новороссийск, Анапское шоссе, дом 39г;

Новороссийск, улица Исаева, дом 4;

Нижний Новгород, улица Ванеева, дом 9;

Нижний Новгород, улица Ошарская, дом 67;

Курск, улица Павлуновского, дом 1;

Курск, улица Никитская, дом 1в;

Ярославль, улица Свободы, дом 97;

Ярославль, улица Сосновая, дом 12.