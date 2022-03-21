«Пятёрочка» поможет трудоустроиться всем, кто ищет работу

Торговая сеть «Пятёрочка» продолжает нанимать персонал в свои розничные магазины и распределительные центры по списку актуальных вакансий, а также внедряет специальную программу ускоренного обучения и адаптации в продуктовом ретейле. Кроме того, Х5 Group проработала инструкции по приему на работу беженцев, чтобы они могли занимать вакантные должности в магазинах «Пятёрочка», расположенных в городах их временного проживания.

«Пятёрочка» готова, как и в первые месяцы пандемии COVID-19, поддержать тех, кто оказался в сложной ситуации и заинтересован в поиске работы. Подробности — в материале Юга.ру.

Поскольку потребность в заполнении новых вакансий сохраняется, набор специалистов на массовые должности идет в штатном режиме. И обычным соискателям, и беженцам, и сотрудникам из организаций, которые по какой-либо причине остановили свою деятельность, торговая сеть предлагает такие востребованные позиции, как продавец-кассир, администратор, заместитель директора магазина, оператор склада, водитель электроштабелера и так далее.

Тем специалистам, которые обладают релевантным опытом управления и готовы в ближайшем будущем переориентироваться на работу в продуктовом ретейле, торговая сеть может предложить позицию директора магазина. Чтобы такие кандидаты могли быстро и комфортно перестроиться на работу с учетом специфики продуктового ретейла, «Пятёрочка» разрабатывает и запускает специальную программу ускоренного обучения. В основном сотрудников будут готовить к участию в проекте «Директор-партнер», запущенном внутри сети. Его суть состоит в том, что магазин при такой модели работает как самостоятельная единица бизнеса, а директора — как собственники бизнеса, только внутри большой компании и с расширенными полномочиями. Например, они могут самостоятельно устанавливать план продаж и набирать команду, влиять на затратную и доходную часть бизнеса, инициировать маркетинговые акции и так далее. Запуск программы планируется в апреле на 150 магазинов. В сентябре директоров-партнеров будет уже 1000.

«Сегодня непросто строить долгосрочные планы и делать прогнозы, но продуктовый ретейл в данный момент чувствует себя чуть увереннее, чем другие сферы бизнеса. Наша главная задача — обеспечить население нужными продуктами и товарами первой необходимости. Поэтому найм на линейные позиции в рознице и логистике продолжается в обычном режиме. Мы понимаем, что на «Пятёрочке» сейчас большая социальная ответственность, поэтому готовы предложить работу сотрудникам тех компаний, которые переживают непростые времена», — подчеркнула директор по персоналу и организационному развитию торговой сети «Пятёрочка» Лилия Дерябина.