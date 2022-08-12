«Пятёрочка» разыгрывает автомобиль и другие ценные призы

В торговой сети «Пятёрочка» стартовала новая акция: среди посетителей, совершивших покупку на сумму от 200 рублей, разыграют более 500 ценных призов, главный из которых — автомобиль.

Среди ежедневных подарков — крупная бытовая техника, посуда для готовки, а также сертификаты в магазины электроники и товаров для дома. Юга.ру рассказывают подробности розыгрыша.

Акция проходит во всех магазинах «Пятёрочка» до 5 сентября 2022 года. Чтобы принять в ней участие и получить шанс выиграть один из призов, надо сделать покупку на сумму от 200 рублей в одном чеке и обязательно зарегистрировать его на сайте actions.5ka.ru. Чем больше чеков зарегистрирует участник, тем выше будут его шансы на победу (можно зарегистрировать не более 10 чеков за покупки, совершенные в один день). Статус розыгрыша можно регулярно отслеживать в личном кабинете на сайте акции.

Главный счастливчик станет обладателем суперприза — комфортабельного автомобиля.

Кроме того, в акции дополнительно предусмотрены ценные призы от партнеров — электросамокаты, кофемашины, грили, гладильные системы, а также сертификаты на покупки в онлайн-магазине одежды и супермаркете спортивных товаров. Чтобы принять участие в их розыгрыше, который проходит каждую неделю, в зарегистрированном чеке от 200 рублей должен быть хотя бы один товар брендов-партнеров — Splat, АOS, Losk, Vernel, «Балтика 0 безалкогольное», «Останкино». При единовременной покупке товаров разных партнеров чек будет участвовать в розыгрыше нескольких призов.

Список товаров, участвующих в акции, а также все подробности о розыгрыше, условиях участия и порядке выдачи призов можно узнать на сайте.

В чеке 200 рублей? Участвуйте скорей!

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