«Импровизация», Кипелов и детские спектакли. Как развлекаются краснодарцы этим летом
МТС проанализировала продажи билетов на ресурсе МТС Live в июне-июле 2022 года
По данным исследования МТС, после пандемии краснодарцы с удовольствием вернулись к концертам, шоу и театральным постановкам. Чаще всего они посещали детские представления, рок-концерты и классические спектакли.
Самое большое количество билетов на ресурсе МТС Live в июне-июле 2022 года продали на концерт Кипелова и детские представления в Краснодарской филармонии.
Не только море:
В Краснодарском театре драмы самым востребованным стал спектакль «Ромео и Джульетта». В пятерке популярных представлений — шоу «Импровизация» и концерт HammAli & Navai.
Более 15% билетов жители кубанской столицы приобрели по «Пушкинской карте» — предоплаченной банковской карте номиналом 5 тыс. рублей, которые можно потратить исключительно на посещение культурных мероприятий. Больше всего владельцы таких карт интересовались классическими кубанскими площадками — Краснодарской филармонией имени Г.Ф. Пономаренко и Краснодарским академическим театром драмы им. Горького.
В среднем краснодарцы тратили по 2 тыс. рублей на концерт и по 350 рублей — на детские представления.
Для тех, кто ищет интересные варианты отдыха в пределах Краснодарского края, Юга.ру и МТС выпустили несколько полезных гидов: