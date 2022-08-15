«Импровизация», Кипелов и детские спектакли. Как развлекаются краснодарцы этим летом

Партнерский Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

МТС проанализировала продажи билетов на ресурсе МТС Live в июне-июле 2022 года

По данным исследования МТС, после пандемии краснодарцы с удовольствием вернулись к концертам, шоу и театральным постановкам. Чаще всего они посещали детские представления, рок-концерты и классические спектакли.

Самое большое количество билетов на ресурсе МТС Live в июне-июле 2022 года продали на концерт Кипелова и детские представления в Краснодарской филармонии.

Не только море:

В Краснодарском театре драмы самым востребованным стал спектакль «Ромео и Джульетта». В пятерке популярных представлений — шоу «Импровизация» и концерт HammAli & Navai.

Более 15% билетов жители кубанской столицы приобрели по «Пушкинской карте» — предоплаченной банковской карте номиналом 5 тыс. рублей, которые можно потратить исключительно на посещение культурных мероприятий. Больше всего владельцы таких карт интересовались классическими кубанскими площадками — Краснодарской филармонией имени Г.Ф. Пономаренко и Краснодарским академическим театром драмы им. Горького.

В среднем краснодарцы тратили по 2 тыс. рублей на концерт и по 350 рублей — на детские представления.

Для тех, кто ищет интересные варианты отдыха в пределах Краснодарского края, Юга.ру и МТС выпустили несколько полезных гидов:

Концерты МТС отдых Развлечения Театры

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