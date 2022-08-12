Количество заявок на автокредиты увеличилось в 1,5 раза после запуска обновлённой госпрограммы— РНКБ

Российский национальный коммерческий банк (РНКБ) отмечает рост спроса на автокредиты после запуска в июле 2022 года обновленной госпрограммы льготного автокредитования

Объем выдач автокредитов в РНКБ в июне-июле составил 211 млн рублей — это на 80% выше аналогичного показателя по итогам апреля-мая. При этом размер среднего чека автокредита практически не изменился и составил 1,25 млн рублей.

В целом на рынке автокредитования в первом полугодии 2022 года произошли серьезные перемены. В частности, увеличился спрос на транспортные средства с пробегом. С начала года доля таких кредитов выросла вдвое и на сегодняшний день составляет уже 51% в общем объеме продаж РНКБ.

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«Благодаря запуску программы льготного автокредитования доля выдач кредитов на покупку автомобилей российского производства в общем объеме автокредитов РНКБ увеличилась до 36%. Мы ожидаем дальнейшего увеличения спроса, в том числе благодаря мерам господдержки», — отметил заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан.

Действие обновленной льготной государственной программы распространяется на приобретение автомобилей марок LADA, «УАЗ», «ГАЗ», «ВИС», «Моторинвест» (электромобили). Клиенты банка могут приобрести новый автомобиль стоимостью до 2 млн рублей в кредит со скидкой 20% или электромобиль со скидкой 35%.



Льготным кредитом могут воспользоваться семьи с одним или несколькими несовершеннолетними детьми (в том числе находящимися под опекой или на попечительстве, включая приемных), клиенты, приобретающие авто впервые, а также работники государственных медицинских и образовательных учреждений. Кроме того, программа распространяется на автолюбителей, которые сдают свое транспортное средство (ТС) в качестве оплаты первоначального взноса по программе Trade-in (при условии, что ТС старше 6 лет и владели им более 1 года).

Ознакомиться с условиями программ автокредитования и оформить заявку на получение кредита с господдержкой можно онлайн без посещения операционного офиса на официальном сайте банка или в мобильном приложении «РНКБ 24/7». Клиенты, которые не попадают под условия госпрограмм, могут оформить автокредиты в рамках собственных программ РНКБ — «Автостандарт» и «Автолайт».